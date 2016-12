Region

Rheine gewinnt mit witzigem Video einen Preis

Mit Standortmarketing der besonderen Art versucht Rheine im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Ein dazugehöriges Video wurde nun mit einem Fachpreis ausgezeichnet.

Rheine. „Was würde dein Chef sagen, wenn du nach Rheine gehst?“ – diese Frage beantwortet ein Video der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine (EWG) für „Rheine Marketing“. Der Chef flippt aus, um dann wenig später einzusehen, dass Vieles für einen Wechsel nach Rheine spricht.

Das Video wurde nun in Berlin mit einem „Human Resources Excellence Award“ des „Human Resources Manager“ Magazins ausgezeichnet, einer Auszeichnung für herausragende Leistungen zukunftsfähiger Personalarbeit. Über die Ehrung in der Kategorie Arbeitgebervideo freuen sich die Preisträger EWG und die Werbeagentur concept X. Auch da in der gleichen Kategorie der Konzern Porsche ein prominenter Gewinner ist.

Mit dem Preis wird das Ziel der Initiative gewürdigt, Fachkräfte für den eher kleinen Standort Rheine zu begeistern. „Durch den Zusammenhalt und den gemeinsamen Ansatz kann jedes einzelne Unternehmen partizipieren und von der Initiative profitieren, da das einzelne Unternehmen meist nicht in der Lage ist eine solche Maßnahme alleine umzusetzen“, heißt es beim „Human Resources Manager“ Magazin.

Das zweite Video der Kampagne mit einer Frau, die ihrem Partner den Umzug nach Rheine anfangs vorwirft, ist dagegen nicht prämiert worden. Aber das kann sich ja noch ändern.