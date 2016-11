Obergrafschaft

Rentnerin kann Kosten beim Tierarzt nicht bezahlen

657,34 Euro blieb die 75-Jährige schuldig. Das Gericht setzte ihr nun eine Frist.

bt Nordhorn/Bad Bentheim. Tierliebe ist mit Sicherheit eine löbliche menschliche Eigenschaft. Wenn die finanziellen Aufwendungen, die hierfür notwendig sind, die eigene Leistungsfähigkeit übersteigen, kann das in einem Fiasko enden. Diese Erfahrung musste jetzt auch eine in Nordhorn wohnhafte Rentnerin machen.

Als sie im Jahre 2014 noch in Bad Bentheim wohnte, erkrankte zuerst ihre Katze und später dann ihr Hund. Beide Tiere ließ sie bei einer ortsansässigen Tierärztin behandeln. In der Zeit von März bis Mai 2014 wurden sechs kostenpflichtige Behandlungen notwendig. Auf die in Rechnung gestellten Arzthonorare in Höhe von insgesamt 657,34 Euro wurden ratenweise 275 Euro gezahlt, sodass heute immer noch 382,34 Euro nicht bezahlt sind.

Ratenzahlungen

Als mit dem Umzug der Rentnerin auch die Ratenzahlung an die Tierärztin ausblieben, übergab diese die Einziehung der Restschuld der Tierärztlichen Verrechnungsstelle.

Als man dort von der desolaten finanziellen Situation der älteren Tierfreundin erfuhr, erfolgte eine Anzeige wegen Betruges bei der Staatsanwaltschaft. Jetzt hatte sich die 75 Jahre alte Dame vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn hierfür zu verantworten. Den Vorwurf, der Tierärztin ihr Honorar in betrügerischer Absicht vorenthalten zu haben, wies die Angeklagte vehement von sich. Sie konnte aber nicht umhin, zuzugeben, dass es bei ihr immer wieder zu finanziellen Engpässen gekommen sei, sie habe aber niemanden betrügen wollen. Ihre Tiere seien ihr schließlich „heilig“ gewesen.

Ihre Tierärztin hatte sie nach ihrer Einlassung, zu Beginn der Behandlungen um Ratenzahlungen gebeten, da sie nur eine kleine Rente bekomme. Hiermit sei die Ärztin einverstanden gewesen. Zu ihrer finanziellen Gesamtsituation befragt, teilte die Angeklagte dem Gericht mit, dass ihr im Jahre 1992 verstorbener Mann ihr einen Berg an Schulden hinterlassen habe, sie inzwischen die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und von ihrer nicht gerade üppigen Rente leben müsse.

Die als Zeugin vorgeladene Tierärztin machte in ihrer Aussage deutlich, dass es nicht unüblich ist, dass Tierhalter nicht in der Lage sind, Arztrechnungen in einer Summe zu bezahlen. So sei es auch bei der angeklagten Rentnerin gewesen. Von ihr habe sie bei jedem Besuch und vor einer erneuten Tierbehandlung eine Ratenzahlung in unterschiedlicher Höhe auf die bestehenden Forderungen erhalten. Wenn sie nicht von der Zahlungsfähigkeit der alten Dame überzeugt gewesen wäre, hätte sie die Behandlungen in dem gewünschten Umfang nicht vorgenommen. Auf Befragen erklärte die Zeugin, dass sowohl sie als auch die Verrechnungsstelle einverstanden sind, wenn auch die Restschuld in Raten abgezahlt wird.

Bei dieser Sachlage äußerte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Ansicht, dass der Angeklagten nur schwerlich eine Betrugsabsicht nachzuweisen sei. Sie stellte deshalb den Antrag, das Verfahren einzustellen, allerdings mit der Auflage, dass binnen sechs Monaten die Restschuld in Raten beglichen wird.

Sechs Monate Zeit

Die Staatsanwältin machte der Angeklagten mit deutlichen Worten klar, mit welchen Konsequenzen sie zu rechnen hat, wenn die restlichen 382,34 Euro nach Ablauf der sechs Monate nicht beglichen sind.

Nachdem die Angeklagte vor Gericht hierzu ihr Einverständnis erklärt hatte, verkündete Richter Ratering den Beschluss, über die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens.