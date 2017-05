Lokalsport

Relegation: SVW ist schnell aus dem Rennen

Nach dem 0:3 am Freitag im ersten Duell der Relegationsrunde zur 3. Volleyball-Liga war die Entscheidung am Sonntag bereits nach einem Satz gefallen. Aufsteigen dürfen aber auch die siegreichen Gäste aus Detmold nicht.

Lohne. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben auch das zweite Relegationsspiel gegen den Detmolder TV glatt mit 0:3 (12:25, 16:25, 20:25) verloren. In der Sporthalle am Park in Lohne fanden sich bei schönem Frühlingswetter zwar weniger Zuschauer ein als bei normalen Heimspielen, darin sah Trainer Matthias Haarmann aber keinen Grund für die Niederlage.

Vielmehr fand seine Mannschaft zunächst überhaupt nicht ins Spiel – und nach einem 1:11-Rückstand war die Relegation quasi schon gelaufen. Denn aufgrund der 0:3-Niederlage in Detmold am Freitagabend benötigte der SVW einen glatten 3:0-Sieg, um die theoretischen Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga noch zu wahren. „Nach dem ersten Satz war endgültig klar, dass es nichts wird. Wir haben es überhaupt nicht geschafft, unsere Leistung abzurufen. Auf der anderen Seite hat Detmold auch wirklich stark gespielt“, berichtete Haarmann. Nach dem 12:25 wechselte Haarmann seine Mannschaft auf mehreren Positionen durch und gab den Spielerinnen Spielanteile, die in der Saison nicht so häufig zum Zuge gekommen waren. Die zweite Garde machte ihre Sache anschließend gut. „Sie haben beherzt gespielt und bis zum Schluss gekämpft. Das war eine gute Leistung“, sagte Haarmann, der den Hauptgrund für die Relegationsniederlage im ersten Spiel am Freitag in Detmold sah. „Wenn wir dort unsere Chancen genutzt hätten, wäre auch dieses Spiel anders gelaufen“, sagte Haarmann, der sich mit seinem Team zwar noch einmal viel vorgenommen hatte, das auf dem Feld aber nicht umsetzen konnte.

Mit den beiden Siegen entschied die Gäste aus Ostwestfalen zwar die Relegation für sich, aufsteigen kann das Team allerdings ebenfalls nicht. Die hohe Zahl der Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord in die West-Staffel der 3. Liga sorgt dafür, dass die Relegation in diesem Jahr noch vor dem ersten gespielten Ballwechsel einer Farce gleicht. Mit dem Sieg der Detmolderinnen wurde dennoch eine Serie fortgeschrieben. Seitdem es die Relegation zur 3. Liga zwischen den Teams aus dem Nordwesten und dem West gibt, hat sich bislang in jedem Vergleich der Vertreter aus der Regionalliga West durchgesetzt.