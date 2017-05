Lokalsport

Relegation: SV Wietmarschen verliert Hinspiel 0:3

Im ersten Duell um den möglichen Aufstieg in die 3. Volleyball-Liga beim Detmolder TV war die Annahme der Wietmarscherinnen nicht stabil genug. Das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in Lohne muss der SVW mit 3:0 gewinnen.

Detmold. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben am Freitagabend das Hinspiel zur Drittliga-Relegation beim Detmolder TV mit 0:3 (25:27, 23:25, 17:25) verloren. Dafür waren vor allem Probleme in der Annahme verantwortlich. In allen anderen Mannschaftsteilen spielte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann mit den Gastgeberinnen auf Augenhöhe. Zu Beginn der Partie legte der SVW mit einem 5:0 auch einen optimalen Start hin. Am Satzende hatten die Wietmarscherinnen beim 24:23 und 25:24 zwei Satzbälle, die aber ungenutzt blieben. Auch der zweite Durchgang war komplett ausgeglichen. Nach einer 23:22-Führung sorgten am Ende aber erneut zwei Annahmefehler für die Entscheidung. Vor dem dritten Satz nahm Haarmann dann mehrere Wechsel vor, für eine Wende konnte er damit aber nicht mehr sorgen. Für das Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle am Park in Lohne müssen sich die Wietmarscherinnen steigern. „Wenn wir noch eine Chance haben wollen, müssen wir 3:0 gewinnen. Damit das klappt, müssen wir die Annahme stabilisieren“, betont der Wietmarscher Coach.

SV Wietmarschen: T. Niehoff, Timmers, Engbers, Bruns, Kolthof, Welling, K. Niehoff, Osseforth, L. Niehoff, Rakers, Albers, Beernink.