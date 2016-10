Lokalsport

Reitturnier mit vollen Starterfeldern

Einen großen Zulauf gibt es beim Reitturnier des RFV Emlichheim am Wochenende. In 19 Prüfungen treten die besten Springreiter der Region an. Höhepunkte sind die Springprüfungen der Klasse M am Sonnabend und Sonntag.

jk Emlichheim. Etwa 600 Startplatzreservierungen und damit in etwa genau so viel wie 2014 gingen in diesem Jahr bei der Meldestelle des RFV Emlichheim ein. Gute Bedingungen in den zwei Reithallen mit dem sehr guten Boden, die engagierte Organisation des Turnierteams und das fachkundige Publikum haben sicherlich ihren Beitrag hierzu geleistet. Viele namhafte Teilnehmer haben daher ihr Kommen zugesagt. Unterstützt werden die Emlichheimer durch die Turnierorganisation Brinkmann aus Friesoythe. Als Parcours-Chef ist wieder Klaus Pierzina (Schüttorf) verantwortlich. In Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M messen sich die jungen Springtalente bereits am Freitag (ab 9 Uhr). Für Top-Pferde, deren Abstammungen auch im internationalen Sport Anklang finden, wie Argentinus, Arpeggio, Ars Vivendi, Cordalme Z, Couleur-Rubin, Caletto, Baloubet du Rouet, Cornet Obolensky, Darco, Graf Grannus, Kolibri, Landor S, Incolor, Pilot, Quattro B, Vulkano, Sandro Hit, Cassini oder Lancer, beginnt hier vielleicht die hoffnungsvolle Sportkarriere. Eine Springprüfung der Klasse L und eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* beenden den ersten Turniertag. Am Sonnabend beginnen die Prüfungen moderat um 7.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**. Es folgen Springen der Klassen L und M. Eine Springprüfung der Klasse M** mit Stechen, zu der 27 Startplätze angemeldet wurden, sorgt um 19 Uhr noch einmal für ein besonderes Highlight. Springen der Klassen A bis M kennzeichnen den Turniersonntag. Mit der Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde um 16.15 Uhr endet das Hallen-Springmeeting. In der beheizten Halle mit Tribünen dürfte für spannenden Springsport gesorgt sein. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Nähere Infos gibt es im Internet unter www.turnierdienst-brinkmann.de. Schon jetzt weist der RFV Emlichheim auf die große Schleppjagd mit der Cappenberger Meute am Sonnabend, 6. November, hin. Zur besseren Planung ist eine rechtzeitige Anmeldung vorteilhaft. Näheres erfährt man unter www.rfv-emlichheim.de.

