Rebellischer Jugend im Nazi-Regime auf der Spur

Anfang Oktober waren 15 Schüler des polnischen Konarski-Gymnasiums in Bardel zu Gast. Gemeinsam mit deutschen Jugendlichen lernten sie viel über die Jugend und ihren Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus.

Bardel. An zwei Tagen hat die Austauschgruppe die Geschichtsorte „Villa ten Hompel“ in Münster und das „EL-DE-Haus“ in Köln besucht. Im Gespräch mit den GN wurde deutlich: Was sie dort erlebt haben, ist den Schülern tief unter die Haut gegangen.

Vivien Robers, Anna Duesmann, Natascha Halfer, Jule Sundermann, Renate Möller (alle vom Missionsgymnasium) sowie Marysia Krawczynska, Jakub Bielenin, Arleta Zarebska und Michalina Obiekowska (vom Konarski-Gymnasium) brennen darauf, über ihre Erlebnisse zu reden. „Was wir gestern erlebt haben, hat mich zuerst sprachlos gemacht“, sagt Vivien.

Warum? Am Tag zuvor im „EL-DE-Haus“ haben die Schülerinnen und Schüler dort den Gestapokeller besichtigt. „Wir konnten in die Dunkelzelle blicken, das ist so nah gewesen“, beschreibt Vivien. „In eine Zelle wurden 20 bis 25 Menschen gepfercht, das war menschenverachtend“, ergänzt Anna. Die Jugendlichen haben sich zusammen mit den polnischen Austauschschülern auf Spurensuche begeben. Sie wollten erfahren, wie Jugendliche im Nazi-Regime rebelliert haben.

Viele Vorurteile über die Deutschen

Das Projekt anzugehen war heikel, denn die polnischen Gäste sind in ihrer Heimat ausschließlich mit negativen Klischees über Deutschland aufgewachsen. „Wir haben in Polen ständig nur gehört, dass die Deutschen schlecht sind, weil sie den Zweiten Weltkrieg begonnen haben“, erklärt Arleta. Und das ist immer noch so? „Ja“, antwortet Michalina, die Sicht auf die Deutschen sei immer noch mit den alten Vorurteilen behaftet. Das ginge so weit, dass viele Schüler den Deutschunterricht ablehnen würden.

Die Jugendlichen aus Polen waren erstaunt, dass ihre Altersgenossen in Deutschland sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Damit hätten sie nicht gerechnet, bestätigt die begleitende Deutschlehrerin Iwona Stanowska, die beim GN-Gespräch zusammen mit ihrer Kollegin Beata Januszkiewicz übersetzt. Trotzdem ist das Zusammentreffen von Anfang an konfliktfrei verlaufen. „Wir haben uns im Vorfeld über Whats App und Facebook verständigt“, begründet Jule. So hätten sich alle schon etwas kennengelernt, waren also vorbereitet und aufeinander gespannt.

Vorbereitung in Teams

„Besonders die Führung in Köln hat die Gruppe tief gefangen genommen“, berichtet Lehrerin Judith Foecker vom Missionsgymnasium. Auch sie wirkt sichtbar aufgewühlt. „Wir haben dort gestanden, wo Mitglieder der Widerstandsgruppe ‚Edelweißpiraten‘ gehängt wurden. Das ging schon durch und durch“, bestätigt sie. Wie wurden die Besuche der Gedenkorte vorbereitet? Foecker gibt eine kurze Übersicht: Nach einer Kennlernrunde wurden Arbeitsteams gebildet. In drei darauffolgenden Einheiten erhielten die Schüler Informationen über staatliche Gewalt im Nationalsozialismus, wobei die Funktion von Ordnungspolizei und Gestapo intensiv unter die Lupe genommen wurde. Anhand von Fallbeispielen erarbeiteten die Schüler den Konflikt zwischen staatlicher Gewalt und Gewissen. Hierfür untersuchten sie die Haltung von Jugendlichen im Nationalsozialismus. Späteres Ziel war, die Eindrücke aus dem Projekt künstlerisch-fotografisch in einer PowerPoint-Präsentation umzusetzen. Das technische Know-how vermittelte der Ochtruper Fotograf Chris Tettke.

Anfangs seien die Jugendlichen gar nicht gegen den Nationalsozialismus gewesen, erzählt Jule und: „Sie wollten nur nicht in die Hitler-Jugend.“ Die Rebellion habe angefangen, als die Jugendlichen nicht mehr ihre Musik hören durften, ergänzt Renate und nennt als offizielle Begründung damals die „Verniggerung der Musik“ – eines von zahlreichen Verboten im Rahmen der Gleichschaltung von bis dahin selbstständigen Jugendorganisationen. Weil die Jugendlichen sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlten, fingen sie also an sich zu verweigern? „Ja, weil die Gestapo so erpicht darauf war zu verhindern, was die Jugendlichen gerne wollten“, antwortet Renate. Was im Gespräch besonders deutlich wird ist, dass die Begegnung mit der Vergangenheit an den Gedenkorten zum Durchbruch kam, weil diese Stätten tiefe Gefühle bei den Schülern geweckt haben. In voller Wucht konnten sie das im Gestapokeller und an dem Hinrichtungsplatz in Köln spüren.

Wo sich heute Fahrradständer befinden, erinnert eine Gedenktafel an die Morde. „400 Kölner wurden dort in den letzten Monaten des Krieges noch hingerichtet. Wir haben ein Foto mit den fünf Galgen gesehen. Die ganze Atmosphäre war unheimlich“, erzählt Jule. „Man will innerlich vor der Wahrheit fliehen und dann wird mit einem Schlag präsent: Ja, das war so“, beschreibt Natascha. „Als die Geschichte von den Galgen erzählt wurde, war es ganz still. Niemand hat geredet“, ergänzt Vivian und Renate: „Es ist schockierend, dass wir so vieles nicht wussten. Eigentlich ist es zu spät, das Thema Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg erst in der zehnten Klasse zu behandeln.“

Früher und mehr über Nationalsozialismus lernen

Einhellig äußern die Jugendlichen den Wunsch, den Stoff früher aufzugreifen und auch länger darauf einzugehen. „Es ist wichtig, informiert zu sein“, findet Natascha. „Wir lernen viel über den Zweiten Weltkrieg“, wirft Arleta ein, aber nur, wieviel Schlechtes den Polen durch die Deutschen widerfahren sei. Sie habe nicht gewusst, dass es in Deutschland einen Widerstand gegen die Nationalsozialisten gegeben habe. Bescheid zu wissen, würde auch zu mehr Respekt und Akzeptanz führen, ist Renate überzeugt, die aus Rotterdam stammt. „Dort gibt es die gleichen Vorurteile gegen die Deutschen, hier im Grenzbereich ist das anders“, hat die Niederländerin festgestellt.

Arleta bedauert, dass den deutschen Jugendlichen durch die Vorurteile Schuld für etwas übergestülpt wird, was sie gar nicht verursacht haben. „In dem Projekt haben wir gelernt, dass sowohl die Polen, als auch die Deutschen gelitten haben und im Krieg unterdrückt wurden“, betont sie. „Wir sind Gleichgesinnte“, schaltet sich Vivien ein und, dass es keine Rolle spielen würde, wer aus welchem Land komme. Verständigt haben sich die Jugendlichen aus beiden Ländern die ganze Zeit in Englisch, und das sehr gut.

Die „Villa ten Hompel“: Die ehemalige Fabrikantenvilla in Münster am Kaiser-Wilhelm-Ring 28 war während des Nationalsozialismus Sitz der Ordnungspolizei, Ort der Entnazifizierung und im Nachkriegsdeutschland Dezernat für Wiedergutmachung. Heute ist die Villa ein begehbarer Geschichtsort, der zur Aufklärung dienen soll.

Das „EL-DE-Haus“: Das „EL-DE-Haus“ am Appellhofplatz 23-25 in Köln ist seit 1988 das NS-Dokumentationszentrum der Stadt und eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Von 1935 bis 1945 befand sich dort die Zentrale der Kölner Gestapo.