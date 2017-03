Region

Razzia in Meppen wegen Verdachts der Geldwäsche

Die Meppener Großraumdiskothek „update“ ist am Dienstagmorgen von niederländischen Polizeibeamten durchsucht worden. Hintergrund ist offenbar ein Geldwäschevorwurf in Millionenhöhe. Es gab mehrere Festnahmen.

Meppen: Polizisten durchsuchten eine Diskothek in Meppen und einige Anwesen in den Niederlanden. Mehrere Personen wurden festgenommen.



Meppen/Nieuw-Schoonebeek. Derzeit laufen die Untersuchungen in der Diskothek noch – niederländische Beamte in Zivil tragen Akten aus dem Büro der Disco in ihre Fahrzeuge. Die Diskothek „update“ hat eine lange Geschichte. Sie war einst als „Bridge“ zu einem Treffpunkt deutscher und niederländischer Partygäste geworden. Als das „Bridge“ dann pleite ging, stand das Gebäude lange Zeit leer, bis es von einem niederländischen Geschäftsmann übernommen wurde.

In jahrelanger Arbeit ließ er das Gebäude nicht nur renovieren, sondern auch so weit vergrößern, dass es – inzwischen umbenannt in „update“ – zur größten Disco ihrer Art in weitem Umkreis wurde. Zur Eröffnung im Oktober 2014 hatte B. noch den Meppener Stadtrat empfangen und freute sich auf eine gute Geschäftsbeziehung zur Stadt im Emsland.

Razzien an 28 Orten

Der Inhaber selbst wohnt in Nieuw-Schoonebeek, nur einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt in den Niederlanden. Dort wurde er am Dienstagmorgen verhaftet – als eine von fünf Personen, wie von der Niederländischen Polizei zu erfahren war. Den Angaben der Zeitung „De Telegraaf“ zufolge, hat es in 28 Orten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und der Karibik Durchsuchungen gegeben. Die Polizei hielt sich zu dieser Undercover-Aktion aber bewusst bedeckt.

Der Niederländer verdient sein Geld hauptsächlich mit der Entsorgung von Schrott in den Ländern Suriname, St. Martin und Brasilien. Dort sammelt er Altmetall ein und bringt es per Schiff nach Europa. Aber früher besaß er schon einmal eine kleine Diskothek und durch Umwege war er an das alte Bridge gekommen. Den Umbau finanzierte er über viele Jahre weitgehend ohne Fremdmittel, weshalb es auch länger dauerte, als erwartet. Zwischen fünf und zehn Millionen Euro will er dort investiert haben.

Geldwäsche in Millionenhöhe

Im Umfeld seiner Villa in Nieuw-Schoonebeek sollen drei Luxuswagen mit emsländischen Nummernschildern beschlagnahmt worden sein. Angeblich geht es um Geldwäsche in Höhe von acht Millionen Euro. Die Zeitungskollegen von „De Telegraaf“ vermuten, dass es darüber hinaus in der groß angelegten Untersuchung auch um Drogenhandel gehen könnte.

Demnach könnte das Rauschgift unter dem aus der Karibik nach Europa verbrachten Schrott versteckt worden sein. Der „update“-Besitzer war im April 2016 schon einmal aufgefallen: In Amsterdam hatte die Polizei in seinem Auto 100.000 Euro in bar gefunden.

Dennoch kann gefeiert werden

Von der deutschen Polizei ist zu dem Verfahren keine Auskunft zu erhalten. Man sei nicht zuständig, sagte ein Pressesprecher. Die niederländischen Kollegen, die in Meppen die Diskothek durchsuchten, seien dazu über ein Amtshilfeersuchen befugt worden. Dem Vernehmen nach ist der Niederländer nur Besitzer der Disco, betrieben wird sie seit einem halben Jahr von der deutschen TB Gastro GmbH.

Deren Geschäftsführer Thorsten Bruns war am Dienstag vom Ablauf der Ereignisse schwer überrascht worden. Er teilte aber mit: „Der Betrieb der Disco ist keineswegs gefährdet. Wir haben weiter geöffnet und das Großevent „Brennan Heart“ am Samstag bleibt natürlich bestehen.“