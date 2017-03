Grafschaft

Rauchmelder retten Ehepaar in Schüttorf

. In Schüttorf ist bei dem Brand in einem Wohnhaus an der Weidenstraße ein darin wohnendes Ehepaar verletzt worden. Foto: Lindwehr

Bei einem Wohnhausbrand sind am Sonntagabend in Schüttorf zwei Personen verletzt worden. Das Feuer war im Wirtschaftsraum ausgebrochen.

Schüttorf. In einem Wohnhaus an der Weidenstraße in Schüttorf ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Das darin wohnenden Ehepaar kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr waren gegen 20.10 Uhr im Wirtschaftsraum im hinteren Bereich des Gebäudes vermutlich elektrische Geräte aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Als die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf eintraf, hatten die beiden Personen, die durch Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden waren, bereits das Haus verlassen. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutzgeräten vor und löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.