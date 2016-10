Region

Raucher rastet in Lingener Notaufnahme aus

Ein 25-Jähriger hat am Montagmorgen mehrere Sachbeschädigungen am St. Bonifatius Krankenhaus in Lingen begangen.

gn Lingen. Zigaretten zu rauchen ist in öffentlichen Gebäuden längst verboten. Doch ein laut Polizei amtsbekannter junger Mann aus Lingen steckte sich dennoch einen Glimmstängel in der Notaufnahme des Krankenhauses Lingen an. „Als er gebeten wurde, dies zu unterlassen, verlor er komplett die Beherrschung. Laut schreiend verließ er das Gebäude“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Vor der Tür soll der 25-Jährige gegen einen Rettungswagen und einen dort geparkten Audi A6 getreten haben. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte den Mann in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Zu den Vorwürfen wollte er keine Angaben machen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Auf eigenen Wunsch soll sich der 25-Jährige anschließend in psychiatrische Behandlung begeben haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert.

