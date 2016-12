Niedergrafschaft

Rathaus Neuenhaus jetzt barrierefrei

Das Neuenhauser Rathaus ist nach einem Umbau jetzt barrierefrei. Ab sofort können Menschen mit Behinderungen mit einem Fahrstuhl in die oberen Etagen fahren, um auch dort mit Mitarbeitern der Verwaltung zu sprechen.

mm Neuenhaus. Während einer kleinen Eröffnungsfeier im Bürgerbüro des Rathauses sagte der Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus, Günter Oldekamp, am Mittwoch: „Wir sind froh, diesen Fahrstuhl ab sofort anbieten zu können.“ Das gelte für Menschen mit Behinderungen ebenso wie etwa für Eltern mit kleinen Kindern.

Besonderen Dank zollte Oldekamp den anwesenden Vertretern des Grafschafter Beirates für Menschen mit Behinderungen. „Sie haben uns frühzeitig die Augen geöffnet und einen Anschub gegeben, hier im Rathaus Barrieren abzubauen“, sagte der Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus. Im Zuge der Umbauarbeiten im Rathaus ist im ersten Obergeschoss auch eine Toilette für Menschen mit Behinderungen eingebaut worden. In Bezug auf das jüngst vom Bundestag reformierte Teilhabegesetz und auf die Inklusion an Schulen kündigte Günter Oldekamp an, dass man sich dem in Neuenhaus stellen werde.

Der Rathausumbau in Neuenhaus erfolgte nach den Plänen und des Architektenbüros Potgeter und Werning. Insgesamt sind für die Umbauarbeiten rund 356.000 Euro ausgegeben worden. Damit wurde nach den Worten von Oldekamp der zuvor abgesteckte Kostenrahmen eingehalten.