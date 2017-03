Nordhorn

Rat will sich Internet nicht verbieten lassen

Nordhorns Ratspolitiker wollen sich in Sitzungen die Internetnutzung über Smartphone oder Computer nicht nehmen lassen. Ein Antrag der IPG, die den freiwilligen Verzicht fordert, fand weder Verständnis noch Zustimmung.

Nordhorn. Unter dem Tagesordnungspunkt „Nutzung von sozialen Netzwerken“ wollte die Initiative Pro Grafschaft (IPG) den Rat in seiner jüngsten Sitzung mit einer freiwilligen Verpflichtung zurück auf den Pfad analoger Tugenden bringen – aus Respekt und Höflichkeit im Umgang miteinander und zur besseren Konzentration auf die Sache, wie es hieß.

Höflichkeit, Respekt und Konzentration fanden zwar auch die übrigen Ratsmitglieder gut, doch ein freiwilliger Selbstverzicht auf Smartphone, Laptop oder Tablet schoss für sie dann doch weit über das Ziel des Zumutbaren hinaus. Manch einer fühlte sich angesichts der angestrebten Vorschriften und Unterlassungsgebote von der IPG „schulmeisterlich“ und „erzieherisch“ gegängelt und forderte freies Recht für alle, weiterhin im Internet zu surfen oder in sozialen Netzwerken unterwegs sein zu dürfen.

Antrag: Internetnutzung soll eingeschränkt werden

In dem von der IPG initiierten Beschlussantrag hieß es: „Die Ratsmitglieder verpflichten sich freiwillig, die Nutzung des Internets über PC, Tablet und Smartphone während der Rats- und Ausschusssitzungen auf das Notwendigste zu reduzieren. Recherchen im Internet werden nur noch vorgenommen, wenn sie der Information zu den behandelten Tagesordnungspunkten dienen. Das Schreiben von E-Mails und Eintragungen und Kommentaren in den sozialen Netzwerken wird unterlassen.“

Bereits am 1. Februar hatte IPG-Fraktionssprecher Klaus Lübke in einem Schreiben an die anderen Fraktionen mit Bitte um Stellungnahme einen Vorstoß unternommen, um Mitstreiter für seinen Plan zu gewinnen: „Während unserer Sitzungen ist vielfach zu beobachten, dass Ratsmitglieder mit dem Smartphone hantieren und auch Informationen und persönliche Meinungen in die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Facebook posten“, klagte der pensionierte Lehrer. Und auch das hatte Lübke während der Ratsarbeit registriert: „Auch werden Homepages, die nichts mit den im Rat gerade behandelten Themen zu tun haben, besucht.“

IPG über Resonanz enttäuscht

Dabei verlangten doch Besprechungen und Beschlussfassungen von Tagesordnungspunkten in den Sitzungen des Rates und den Ratsausschüssen eine hohe Konzentration und aktive Teilnahme aller Beteiligten, meint Lübke. Ein respektvolles Miteinander aller Sitzungsteilnehmer wäre somit nicht nur wünschenswert, sondern auch wichtig. Doch eine online geführte Recherche oder Kommunikation während der laufenden Sitzungen verhindere ein solch aktives Miteinander, „ist respektlos gegenüber den Gesprächsbeiträgen der Ratsmitglieder und dokumentiert ein zwar stilles und dennoch deutliches Desinteresse“.

Zu Lübkes Leidwesen verlief seine Anfrage bei den anderen Fraktionen allerdings im Sande und blieb gänzlich unbeantwortet. Dafür landete sein Anliegen nun als Beschlussvorschlag der IPG auf der Tagesordnung der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag. Während sich Lübke da über das gezeigte Desinteresse der Fraktionen am IPG-Vorschlag sehr enttäuscht zeigte, nannte zumindest Mathias Meyer-Langenhoff für die Bündnisgrünen den Grund: „Wir haben das gar nicht diskutiert, sondern eigentlich nur den Kopf geschüttelt.“ Gleich in einen globalen Zusammenhang stellte Herbert Ranter (Die Linke) die Freiheit im Netz und im Ratssitzungssaal: „Wir sind froh, dass wir uns frei im Internet bewegen dürfen, auch wenn ungeladene Gäste wie die NSA zuhören. Im Rat brauche ich keinen Webmaster, der mir sagt, welche Seite ich besuchen darf und welche nicht.“

Mehrheit sieht meine Respektlosigkeit

Ein Fraktionssprecher nach dem anderen machte vor der Abstimmung deutlich: Man kann keinem sein Verhalten und seine Kommunikations- und Informationsmittel vorschreiben, die digitale Entwicklung lässt sich per Ratsbeschluss nicht stoppen, und niemand ist gewillt, freiwillig auf Smartphone, Laptop oder Tablet zu verzichten und sich das Surfen im Internet oder die moderne Kommunikation über eine freiwillige Verpflichtung selbst zu verbieten.

Dass der Ausflug in virtuelle Welten ein Ausdruck von Unhöflichkeit, Respektlosigkeit und mangelnder Aufmerksamkeit für den Sitzungsverlauf sei, wollte auch niemand auf sich sitzen lassen. Dann, so eine weiterführende Überlegung, müsste der Rat in Zukunft während seinen Sitzungen auch den Gang zur Toilette oder zum Kaffeeausschank verbieten. Auch diese Form der physischen Abwesenheit könne schließlich als mangelnder Respekt füreinander und mangelhafte Konzentration auf die Sache oder die Debatte bewertet werden.

Trotz ihrer herben Abstimmungsniederlage wollen die IPG-Ratsmitglieder bei ihrer Haltung bleiben und für einen respektvollen und höflichen Umgang miteinander in Sitzungen künftig freiwillig mit einem guten Beispiel vorangehen.