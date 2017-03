Region

Raser entkommt Polizei bei Verfolgungsjagd

Ein Unbekannter ist am Mittwochabend mit einer Geschwindigkeit von über 200 Kilometer pro Stunde durch die Grafschaft und das Emsland gerast. Dabei gab es zahlreiche gefährliche Situationen.

gn Lingen. Der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz C-Klasse mit niederländischem Kennzeichen hat sich am Mittwoch zwischen 21.55 Uhr und 22.15 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Grafschaft und das Emsland geliefert. Das Auto fuhr nach Polizeiangaben aus Richtung Baccum kommend über die Frerener Straße in Lingen und dann weiter auf der Bundesstraße 213 in Richtung Nordhorn.

Der Fahrer sollte auf der B213 angehalten werden, doch er beschleunigte sein Fahrzeug auf über 200 Kilometer pro Stunde. Für die eingesetzte Polizeistreife war es trotz eingesetzten Blaulichts und Sirene nicht möglich, dem Fahrzeug gefahrlos zu folgen.

Entgegenkommende Autos mussten bremsen

„Während der Verfolgungsfahrt kam es auf der B213 zu mehreren gefährlichen Situationen aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit und der durchgeführten riskanten Überholmanöver, die teilweise im Bereich mit Überholverbot stattfanden“, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere bislang nicht bekannte Autofahrer mussten stark abbremsen um nicht frontal mit dem flüchtenden Auto zu kollidieren.

Der Mercedes-Fahrer floh weiter über die Autobahn 31 in Richtung Schüttorfer-Kreuz. Auch hier gelang es nicht, die gefährliche Fahrt zu stoppen. Das Fahrzeug wurde zwar von einer Streife der Autobahnpolizei gesehen, fuhr aber weit über 200 Kilometer pro Stunde und entkam so der Polizei.

Es handelt sich nach ersten Ermittlungen um ein hochmotorisiertes Mietfahrzeug aus den Niederlanden. Der Grund der riskanten Flucht ist bislang unbekannt.

Die beteiligten Autofahrer und weitere Gefährdete oder Zeugen werden gebeten, sich unbedingt mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.