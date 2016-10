Grafschaft

Rätsel um Langzeitvermisste in der Grafschaft

Sie verschwanden plötzlich: 66 Menschen werden in der Region vermisst. Einige sind weitergezogen oder haben sich abgesetzt, in anderen Fällen gehen die Ermittler von Unfällen oder Verbrechen aus.

Nordhorn. Es gibt 66 unbekannte Schicksale in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Von 66 Menschen fehlt bislang jede Spur, sie sind als vermisst gemeldet. „Eine Person gilt bei der Polizei als vermisst, wenn sie sich nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld aufhält, ihr Aufenthaltsort unbekannt ist und sie vermutlich in Gefahr ist“, erklärt Polizeisprecher Achim van Remmerden. Aber Erwachsene dürfen durchaus selbst entscheiden, wo sie sich aufhalten wollen und wen sie darüber informieren – oder eben nicht.

Entschlüsselung der Zahlen

Daher relativiert der Kriminalhauptkommissar auch zunächst die große Anzahl der Vermisstenfälle. „Unter den 66 Fällen sind 36 vermisste Flüchtlinge, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie innerhalb von Europa weitergezogen sind“, berichtet van Remmerden. Die registrierten Asylbewerber sind von einem Tag auf den anderen aus ihrer Unterkunft verschwunden und wurden in den meisten Fällen von ihren Betreuern als vermisst gemeldet. „Es gibt unter den Vermisstenmeldungen jedoch auch durchaus Personen, die ,nur einmal kurz Zigaretten holen gegangen sind‘ und nicht gefunden werden wollen“, meint van Remmerden.

Erschreckend: Gleich zehn Kinder werden im Bereich der Polizeiinspektion vermisst, weil ein Elternteil oder ein Verwandter sich mit ihnen abgesetzt hat. „Da kann man häufig nur ahnen, wo die Kinder sind“, sagt der Polizeisprecher.

Unglücksfälle?

Bei einigen anderen Vermisstenfällen vermuten die Ermittler Unglücksfälle. Das betreffe vor allem vermisste Kinder und Senioren. Oft fehlen die Leichen für die Aufklärung dieser Fälle und für die Antworten für die Angehörigen. Drei Langzeitvermisste sind in das Grafschafter Gedächtnis eingebrannt: Doris Mönninghoff aus Wielen, Harald Schuster aus Nordhorn und Werner Förster aus Bad Bentheim.

Doris Mönningshoffs Verschwinden im November 1997 war noch im vergangenen August Thema bei der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Bei Rudi Cerne hatte Achim van Remmerden den Fall knapp 20 Jahre später noch einmal näher beleuchtet. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Verbrechen aus, die Beweise hierfür fehlen jedoch. Noch während der Sendung gingen mehrere Hinweise von Zuschauern ein. Viele Tipps schlossen die Ermittler von vorneherein aus, von einem Hinweis hatten sich die Polizisten aber mehr versprochen. Er führte ins Emsland. Doch wie sich später herausstellte, war auch dieser Tipp keine heiße Spur zum Verbleib von Doris Mönninghoff. Die Akte der zweifachen Mutter bleibt geöffnet.

Seit 2008 vermisst

Harald Schuster ist am 3. September 2008 von einer nahen Verwandten als vermisst gemeldet worden. Sie hatte damals schon ein knappes halbes Jahr nichts mehr von ihm gehört und meldete ihn bei der Polizei. Schuster war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in seiner Wohnung in der Kreisstadt aufzufinden und auch sonst fehlt jede Spur von dem Nordhorner, der heute 53 Jahre alt sein müsste.

Im August ist Werner Förster aus Bad Bentheim verschwunden. Mehrere Hundert Einsatzkräfte haben tagelang die Umgebung nach Werner Förster abgesucht. Der demente 82-Jährige ist am 18. August nicht von seinem Spaziergang zu seiner Wohnanlage „An der Mühle“ an der Schüttorfer Straße in Bad Bentheim zurückgekommen. Zuletzt soll er im Schlosspark gesehen worden sein. Die GN hatten seinerzeit über die tagelangen Suchaktionen der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer berichtet. Viele halten noch immer die Augen nach ihm auf. Die Ermittler können auch in diesem Fall das Schlimmste nicht ausschließen.