Obergrafschaft

Radfahrer stoßen zusammen: Mann schwer verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind am Montagnachmittag in Gildehaus zusammengestoßen. Dabei verletzte sich ein Rennradfahrer schwer.

gn Gildehaus. Bei einem Zusammenstoß am Montagnachmittag auf der Hengeloer Straße in Gildehaus haben sich zwei Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein 35-jähriger Niederländer aus Almelo mit einem Rennrad den Radweg in Richtung Niederlande entlang. Kurz vor der Grenze kam es in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Fahrer eines E-Bikes aus Bad Bentheim. Beide kamen zu Fall und verletzten sich. „Der Rennradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der E-Bike-Fahrer verletze sich leicht.