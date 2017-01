Niedergrafschaft

Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Ein 19-jähriger Radfahrer aus Veldhausen ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Osterwald tödlich verletzt worden. Er prallte mit einem Transporter zusammen und wurde in einen Graben geschleudert.

ab Osterwald. Nach Angaben der Polizei war der Radfahrer gegen 6.45 Uhr auf der Straße Im Goor in Richtung Veldhausener Straße unterwegs. Auf der Goorstraße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 36-Jähriger aus Veldhausen mit einem Transporter in Richtung Brookstraße. Auf der Kreuzung beider Straßen prallten beide zusammen. Der Radfahrer wurde dabei in einen Graben geschleudert. Er wurde ins Krankenhaus nach Meppen gebracht. Dort erlag der junge Mann wenige Stunden später seinen lebensgefährlichen Verletzungen. „Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hätten sowohl der Autofahrer als auch der Radfahrer an der abknickenden Vorfahrt der Veldhausener Straße zur Brookstraße die Vorfahrt achten müssen“, erklärten die Beamten.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen