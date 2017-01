Obergrafschaft

Pyramide in Bad Bentheim dreht sich nicht mehr

Die Sternsinger sind am Freitag von Haus zu Haus gezogen, um den Segen zu überbringen. Zum Schluss versammelten sie sich vor der Pyramide, um auch dort Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Foto: Kersten

Die Weihnachtszeit ist vorbei, die Pyramide auf dem Bad Bentheimer Marktplatz ist am Freitag angehalten worden. Nachtwächter, Sternsinger und Bürgermeister Volker Pannen brachten die drehende Pyramide zum Stillstand.

Bad Bentheim. Die Sternsinger haben am Freitag in Bad Bentheim nicht nur ihre Lieder gesungen, um den Segen zu überbringen, sie sangen auch ein Geburtstagsständchen für Nachtwächter Johannes Thier, der seinen 60. Geburtstag feierte.

Auf dem Marktplatz wird traditionell am Dreikönigstag gemeinsam mit dem Nachtwächter und den Sternsingern die Pyramide auf dem Marktplatz angehalten. „Die Pyramide hat sich dieses Mal sechs Wochen und zwei Tage gedreht. Viele Bad Bentheimer haben die Pyramide beobachtet. Jetzt wird sie erst im neuen Advent wieder leuchten“, sagte Bürgermeister Volker Pannen.

Die Sternsinger nutzten die Gelegenheit, dass sich viele Besucher um die Pyramide versammelten, um weitere Spenden einzusammeln. Ihre Motivation schöpften sie auch aus der Vorbereitungszeit. In dieser haben sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit den Auswirkungen des Klimawandels in Kenia beschäftigt. Insgesamt 66 Sternsinger waren seit dem Freitagmorgen in Bad Bentheim und Gildehaus unterwegs, um den Segen für die Bürger zu überbringen.