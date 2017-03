Obergrafschaft

„Pus“ macht zu: Abschied von einem Stück Schüttorf

Knapp 106 Jahre gab eine Gaststätte Steggewentze in Schüttorf. Dieses Stück Stadtgeschichte endet nun am 30. April. Wirtin Anita Peter fand keinen Nachfolger hinter der Theke und schließt die Kneipe.

Oft standen die Schüttorfer in Dreierreihen vor der Theke. Auf ein Bier zum Abschluss des Tages zu „Pus“ – das gehörte für viele einfach dazu. Egal, woher sie kamen und wie gut dort die Bewirtung gewesen war. Auch heute treffen sich noch 35 Stammtische regelmäßig bei „Pus“, wie die Gaststätte der Familie Steggewentze an der Schüttorfer Föhnstraße von den Einheimischen genannt wird. Meist kommen sie einmal pro Monat. Viel mehr ist von der Kneipenkultur der vergangenen Jahrzehnte nicht übrig geblieben. Die tägliche Stippvisite an der Theke gehört heute einfach nicht mehr dazu.

Und so hat sich Anita Peter – Enkelin von Heinrich „Pus-Heine“ Steggewentze, der der Gaststätte den Namen gab, und heutige Wirtin – schweren Herzens dafür entschieden, das Lokal zu schließen. Fast 40 Jahre hat die 62-Jährige hinter der Theke gestanden, insgesamt kann die Familie Steggewentze auf eine Geschichte von knapp 106 Jahren in der Gastronomie zurückblicken. Ein Nachfolger war nicht zu finden. Ende April schließt die Gaststätte für immer ihre Türen. Bald danach soll das Gebäude in der Föhnstraße 31 abgerissen werden und ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen an seine Stelle treten.

Pus-Heine war der Gründer

Pus-Heine ist genauso wie sein Sohn Pus-Bernd vielen Schüttorfern ein Begriff. Im Jahr 1911 hat Heinrich Steggewentze gemeinsam mit seiner Frau Lena die damalige Gaststätte Langenkamp an der Eschenstraße übernommen. „Heinrich und Bernd waren Schüttorfer Originale, hatten immer lockere Sprüche auf Lager – aber stets mit einem Augenzwinkern“, erzählte Bernd Sundag, der die Geschichte der Gaststätte Steggewentze von Kindesbeinen an miterlebt hat. Der Beiname „Pus“ käme übrigens entweder daher, dass Heinrich immer etwas schnaufte – oder davon, dass er seinen imposanten Schnurrbart stets nach oben pustete. So sei es zumindest in Erinnerung geblieben, meinte Bernd Sundag.

Und noch etwas ist im Gedächtnis geblieben: „Heinrich und Lena waren sehr sozial eingestellt, sie haben immer geholfen“, erzählte Anita Peter. „Was die einen vorne reingebracht haben, haben andere hinten wieder rausgetragen.“ Nur ein Beispiel von vielen: Wenn ein Kind geboren wurde, gab es für Schüttorfer Familien zwei Wochen lang jeden Tag einen Pott Suppe von „Pus“ – auf Kosten des Hauses, versteht sich.

Im Jahr 1956 übernahm Pus-Bernd die Geschäfte von seinem Vater. Nicht ganz begeistert, wissen die Schüttorfer, er wäre lieber Schlachter geblieben. Dass er die Gaststätte zusammen mit seiner Frau Adelheid dann aber mit Herzblut führte, daran gibt es keinen Zweifel. Das Ehepaar ergänzte sich dabei: „Bei Bernd durfte sich jeder sattessen, er hat immer in Naturalien bezahlt. Mit Stundenzetteln mussten ihm die Angestellten aber nicht kommen. Dafür war Tante Adelheid zuständig“, erzählte Anita Peter. 1957 baute das Ehepaar an der Brunnengasse die erste vollautomatische Bundeskegelbahn in der Region – auf dem Grundstück eines früheren Schlachthauses mit Schweinestall, aus dem das Fleisch für die Bewirtung in der Gaststätte stammte. Die Kegelbahn gibt es auch heute noch, sie wird von Jürgen Schröder geführt, dem Bruder von Anita Peter. Auch nach der Schließung der Gaststätte wird es die Kegelbahn weiter wie gewohnt geben.

Bewirtung in Saal und Zelt

Ab Anfang der 1960er Jahre bewirtschaftete die Familie auch den Saal der damaligen Gaststätte Lenzing an der Mauerstraße. „Hier wurde gefeiert ohne Ende“, erinnerte sich Bernd Sundag. Egal, ob die „legendären“ Winterfeste des FC Schüttorf 09, von Feuerwehren und Schützenvereinen, die Stiftungsfeste vom Männergesangverein oder der Harmonikafreunde, Hochzeiten, Konfirmationsfeiern oder Musikkonzerte auf dem Programm standen – im Saal Lenzing ging es hoch her. Auch viele Prominente aus ganz Deutschland fanden den Weg in den Saal. Manchmal blieb kaum genug Platz für die einheimischen Feiernden. Im Jahr 2002 war es damit aber endgültig vorbei: Das Gebäude wurde abgerissen und Wohnungen traten an seine Stelle.

Auch außerhalb der Gaststätte war die Familie nicht mehr von den großen Feiern in der Stadt wegzudenken: Ab 1927 gehörte ein Zeltverleih mit der entsprechenden Bewirtschaftung zum Betrieb. Heinrich Steggewentze war genauso wie Bernd langjähriger Oberst der Schützengilde und bei den Festumzügen oft hoch zu Ross dabei – wobei das Aufsteigen von Bernd aufs Pferd wohl ein wahres Schauspiel gewesen sei, wusste Bernd Sundag zu berichten.

Ein wahrer Familienbetrieb

Der Zusammenhalt in der Familie Steggewentze war immer groß, alles drehte sich um die Gaststätte. Fenna, eine Schwester von Pus-Bernd, kümmerte sich um die Küche. „Ich weiß gar nicht, wie sie es immer geschafft hat, das Essen für 300 Leute im Saal pünktlich fertig zu haben. Ohne die heutige Technik. Und dann der Abwasch ...“, staunte Anita Peter noch heute.

Anitas Mutter Frieda, ebenfalls eine Schwester von Bernd, stieg mit ihrem Ehemann Ernst 1966 in die Leitung des Betriebs ein. In diesem Zuge übernahmen Steggewentzes die Gaststätte Lenzing komplett und zogen aus der bisherigen Kneipe an der Eschenstraße aus. Die dann leerstehende Gaststätte wich im Jahr 1967 einem Parkplatz. „Meine Mutter Frieda hat alles zusammengehalten, Tante Adelheid war für die Bücher und die Finanzen zuständig“, erinnerte sich die heutige Wirtin.

Anita Peter, die im Hiltruper „Waldhotel Krautkrämer“ als Kaltmamsell ausgebildet wurde, übernahm die Gaststätte 1978 zusammen mit ihrem Ehemann Karl-Robert, einem gelernten Koch. Im Jahr darauf rissen sie den vorderen Teil des Komplexes aus Kneipe und Saal ab und machten ihn komplett neu. „Uns wurde gesagt: Wenn ihr die ersten drei Jahre übersteht, habt ihr es geschafft. Aber dann haben wir zwei bis drei Jahre jeden Tag Eröffnung gefeiert, so viele Leute sind immer gekommen“, erzählte sie mit einem Lachen. „Den Stammtischen war es schon fast zuviel, was bei uns los war.“ 1995 hat das Ehepaar dann den angrenzenden Saal erneuert.

„,Pus‘ ist in Schüttorf eine Institution“, meinte Bernd Sundag überzeugt. Für viele sei es auch die schönste Kneipe der Stadt. In den kommenden Wochen werden wohl so einige Schüttorfer mit einem Hauch Wehmut ihr Bier hier trinken. Die vielen Andenken und Fotos an den Wänden und in den Nischen der Kneipe werden die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse in der Gaststätte, mit Pus-Heine, Pus-Bernd und den weiteren Mitgliedern der Familie wachrufen. Bis zum 30. April – denn an diesem Tag gibt es das endgültig letzte Feierabendbier bei „Pus“.