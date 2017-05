Region

Publikum feiert Trompeter Till Brönner in Gronau

Der Trompeter Till Brönner gilt als Popstar unter den deutschen Jazzern. Jetzt trat er mit seiner Band auf dem Jazzfestival Gronau auf. In seinem Konzert präsentierte er gekonnt und stilsicher die Spielarten des Jazz.

Lingen. Bevor aber der von weiten Teilen des Publikums sehnlichst erwartete Brönner zur Trompete griff, war mit Aron Koos-Hutas ein vielversprechender junger Jazztrompeter aus Ungarn zu hören. Koos-Hutas erwies sich als Meister seines Fachs. Sein Trompetenspiel kommt mit einem feinen melancholisch-bluesigen Ton daher und changiert zwischen tiefenentspanntem Lounge-Jazz und virtuos gesetzten Soli, die einen ganz eigenen Drive entfalten. Unterstützt wird Aron Koos-Hutas von dem Budapester „E.T. Jazzprojekt“, wobei E.T. wie im gleichnamigen Spielberg-Film für „Extraterrestrial“, also Außerirdisches steht, was für die Musik der Ungarn nicht ohne Folgen bleibt. Die E.T. Musiker treiben ihren Vorzeigetrompeter über weite Strecken in einen an die späten 1970er Jahre erinnernden Jazz-Rock/Fusion-Sound hinein, in dem Schlagzeuger, Bassist und Keyboardspieler fortwährend auf ein Tempo drücken, mit dem Musik und Musiker womöglich raketengleich im All entschwinden sollen. Aufgepeppt wird das Ganze mit einigen radiotauglichen Jazzpop-Songs, den Hip-Hop-Einlagen eines befreundeten deutschen Rappers und allerlei elektronischen Gimmicks, die eine sphärische Outerspace-Stimmung verbreiten. „Fly Into A Black Hole“ lautet denn auch einer der Titel ihrer außerirdischen Jazzreise.

Mit der Zugabe „Running“, die in optimistischem Sing-A-Long mit sehr irdischen Rockelementen spielt und Koos-Hutas ein letztes Mal mit aufregend-erdig rockendem Trompetensolo hören lässt, landete die Band zum Glück wieder auf der Basisstation Bürgerhalle Gronau.

Bildergalerie Till Brönner beim Jazzfest in Gronau

Dagegen gerät der nachfolgende Auftritt von Till Brönner und seinem sechsköpfigen Ensemble zu einer Wohltat für die Freunde eines eher puristischen Jazz. Traumverloren nachtschwarzer Blues, lässige Grooves und Soulimpressionen sind die Ingredienzien der von Dave Grusin komponierten Titelmusik des Politthrillers „Die drei Tage des Condor“ aus dem Jahr 1975. Es folgt fein-arrangierter Pop-Jazz wie das von Gitarrist Bruno Müller solistisch veredelte „Bumpin“ eines Wes Montgomery. Es gibt temporeich-lebensfrohen Samba des Brasilianers Antonio Horta und eine höchst elegante Verbeugung vor den Soul-Jazz Produktionen des von Creed Taylor geleiteten CTI-Labels aus den frühen 70er Jahren, deren Sound den jungen Till Brönner auf die Jazzspur setzte.

Das Liebeslied „Once Upon A Summertime“ von Johnny Mercer und Michel Legrand gerät zu einer mitreißenden Jazzballade. Der als sonniger Sommer-Jazz daherkommende Sasha Distel-Song „Good Life“ zu einer Verbeugung vor dem französischen Pop und dem leichtlebigen Paris. Zum Antriebsmotor und Mittelpunkt des musikalischen Geschehens wird das spannungs- und variantenreiche Zusammen- und Wechselspiel von Brönner mit seinem Tenorsaxophonisten Mark Wyand und Pianist Jan Soffers. Aber auch die Rhytmiker der Band glänzen: Im wunderbaren „Her Smile“ mit dezentem Swing, im zehnminütigen „Blue Eyed Soul-Medley“ mit elegantem Groove. Zum guten Ende verführt eine hitzige Version des Pharrell Williams-Hits „Happy“ zum Mitklatschen, bevor der Song ansatzlos übergleitet in ein Schlagzeugsolo, in dem David Haynes die ganze Klangwelt und rhythmische Vielfalt seines Instruments in selten so gut gehörter Manier ausreizt.

Ergreifende Melancholie

Als Zugabe kündigt Brönner einen alten Jazzklassiker an, dessen Gemütslage aber sehr wohl in die Gegenwart einer von Flucht und Terror geplagten Welt passe. Sein in ergreifender Melancholie intoniertes „In A Sentimental Mood“ lässt die Zeit stillstehen. Im Saal hätte man eine Stecknadel fallen hören können, bis in befreienden Standing Ovations ein Konzert endet, das dem Publikum des Jazzfestes noch lange im Gedächtnis bleiben dürfte.