Niedergrafschaft

Prozess: Gutachter hält Angeklagten für gefährlich

Im psychiatrischen Gutachten wird der Angeklagte im Mordprozess von Neuenhaus als gefährlich eingestuft. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik lägen bei dem Somalier vor.

Osnabrück/Neuenhaus. Die Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück verhandelt derzeit die Schuldfrage im Prozess um die Tötung einer 87-jährigen Bewohnerin des Seniorenheims „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus. Die Tat hat sich im Oktober des vergangenen Jahres zugetragen. Wie bereits mehrfach berichtet, ist ein 18-jähriger Somalier angeklagt, der über seinen Anwalt zu Beginn des Prozesses die Tatvorwürfe eingeräumt hat, ansonsten jedoch keine eigenen Aussagen zu Sache gemacht hat.

Am Mittwoch hatte jetzt der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Ludwig Hermeler, als Gutachter das Wort. Nach einem etwa zweieinhalbstündigen Vortrag fasste Hermeler das Ergebnis seiner Untersuchung kurz zusammen. Bei dem Angeklagten gebe es ein „hohes Risiko für erneute Gewalttaten“. Gleichzeitig seien die Voraussetzungen für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gegeben. Der Gutachter betonte jedoch auch, dass die dem Somalier vorgeworfene Tat zwar unter dem Einfluss von Alkohol stattgefunden habe, aber eine reine Suchtbehandlung nicht ausreiche, um dem jetzt 18-Jährigen seine Gefährlichkeit zu nehmen.

Zuvor hatte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ausführlich von den Angaben des Angeklagten ihm gegenüber berichtet. So habe der Somalier von seinem gewalttätigen Stiefvater erzählt, der ihm die Hände gefesselt und dann mit einem Gürtel geschlagen habe. Dabei sei es auch zu Schlägen gegen den Kopf gekommen. Die Schilderungen dieser „schweren Misshandlungen“ und „traumatischen Erlebnisse“ stuft Dr. Hermeler als „durchaus glaubhaft“ ein. Der junge Mann habe auch erlebt, dass der Stiefvater seine Mutter geschlagen habe.

Zudem, so Dr. Hermeler im Vortrag seines Gutachtens, habe der junge Somalier bereits in der Kindheit Erfahrungen mit Hunger gemacht. Das habe auch eine zahnärztliche Untersuchung am Erstaufnahmeort des Flüchtlings in Süddeutschland mit dem Befund „Unterernährung“ bestätigt.

Während seiner Flucht aus Somalia über Äthiopien, den Sudan und Libyen, bei der ein Freund des 18-Jährigen ums Leben kam, habe es auch traumatische Erlebnisse in „konzentrationslagerähnlichen Gefängnissen“ in Libyen gegeben, bei denen es zu Misshandlungen mit Stöcken und Stiefeltritten gekommen sei, schilderte der Gutachter.

Die Flucht führte den Somalier schließlich über das Meer nach Italien und durch die Schweiz nach Deutschland. Nach einer Station in der Nähe von Konstanz kam der junge Mann schließlich im Jahr 2015 nach Neuenhaus und lebte seitdem in einer Wohngruppe der Jugendhilfe. Gutachter Hermeler schilderte dem Gericht von den Schwierigkeiten des Somaliers, sich an Ordnung und Regeln zu halten. Dazu sei ein steigender Konsum von Alkohol gekommen, der einige Male auch in „alkoholbedingtes Randalieren“ gemündet sei. Er habe auch ihm angebotene Integrationsbemühungen wenig angenommen.

Zur Tat selbst, so Dr. Hermeler, habe der Angeklagte ihm gesagt, dass es im Seniorenheim ein Gerangel mit der 87-Jährigen gegeben habe und sie ihn nicht habe loslassen wollen. Er habe getreten, um sich zu befreien. In einem früheren Verhandlungstag hatte die Rechtsmedizinerin Dr. Sarah Stockhausen erklärt, dass die getötete Seniorin bei den Gewalteinwirkungen gegen ihren Kopf am Boden gelegen habe. Diese widersprüchliche Darstellung wird das Gericht im weiteren Verlauf der Verhandlung nach den Plädoyers von Staatswanwalt und Rechtsbeistand des Angeklagten zu bewerten haben.

In seiner Diagnose sprach Dr. Hermeler von posttraumatischen Belastungsstörungen sowie von Veränderungen und Störungen der Persönlichkeit des Angeklagten. Die Tat habe sich in einer „sexuell aufgeladenen Spannungssituation“ ereignet. Möglich sei auch ein sogenannter Overkill, das heißt: Die ausgeübte Gewalt war vermutlich wesentlich größer als zur Erreichung des Zieles nötig. Die anschließende erfolgreiche Flucht aus dem Heim habe aber gezeigt, dass der Angeklagte „nicht vollständig steuerungsunfähig“ gewesen sei. Gleichwohl sei die Steuerungsfähigkeit „erheblich vermindert“ gewesen.

Fortgesetzt wird die Verhandlung vor dem Landgericht Osnabrück am 24. April um 9 Uhr.