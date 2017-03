Region

Prozess gegen Wachleute wird neu aufgerollt

Zwei Wachleute sollen in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen im Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und verprügelt haben. In erster Instanz wurden die Angeklagten verurteilt.

epd Lingen/Osnabrück. Das Verfahren um die Misshandlung von Flüchtlingen in einer Notunterkunft in Lingen im Dezember 2015 wird vor dem Landgericht Osnabrück neu aufgerollt. Die Anwälte der beiden beschuldigten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hätten gegen das Urteil des Amtsgerichts Lingen Berufung eingelegt, bestätigte der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts, Franz Foppe, am Dienstag dem epd. Die beiden Wachleute sollen drei pakistanische Asylbewerber in der damals als Flüchtlingsunterkunft genutzten Turnhalle in einen Umkleideraum gesperrt und verprügelt haben. Das Schöffengericht hatte einen der beiden Ende Februar zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen den anderen wurde eine Haftstrafe von zwei Jahren ausgesprochen, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht ging mit dem Urteil über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Die Rechtsanwälte der Angeklagten hatten jeweils auf Freispruch plädiert. Sie zweifelten die Aussagen der Opfer an.

Diesen Artikel bewerten weitersagen