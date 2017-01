Ticker

Proteste gegen Sammelabschiebung nach Afghanistan

dpa Frankfurt/Main. Am Flughafen Frankfurt/Main haben am Abend knapp 100 Menschen gegen die Sammelabschiebung von abgelehnten Flüchtlingen aus Afghanistan protestiert. Abschiebungen in ein Kriegs- und Krisengebiet seien inhuman und unverantwortlich, erklärten Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert. Die 45 Menschen werden offiziellen Informationen aus Kabul zufolge am Morgen dort erwartet.