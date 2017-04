Niedergrafschaft

Propangasflasche brennt in Neuenhauser Garten

Bild 1 / 4 Feuerwehrleute trugen die brennende Gasflasche an einen sicheren Ort. Foto: Schock

Auf der Einfahrt wurde die Flasche gelöscht und gekühlt. Foto: Schock

Von Christian Schock

Die Feuerwehr Neuenhaus ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr zu einem Brand an der Wiesenstraße gerufen worden. Dort stand in einem Garten eine 11-Kilo-Propangasflasche in Flammen.

Neuenhaus. Die Gasflasche war an eine Gasheizung angeschlossen. Warum sie sich entzündet hatte, ist bislang unklar. Feuerwehrleute brachten die Flasche aus dem Garten nach vorne in die Einfahrt des Wohnhauses, um sie dort sicher zu löschen. Nachdem die Flammen erloschen waren, wurde die Flasche in eine mit Wasser gefüllten Wanne gelegt, um sie zu kühlen und das restliche Gas sicher entweichen zu lassen. Als keine Gefahr mehr bestand, war der nächtliche Einsatz für die 13 Feuerwehrleute beendet.

