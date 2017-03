Niedergrafschaft

Projekt „Rosenthal“ stößt in Uelsen auf Interesse

Das Projekt „Rosenthal“ in Uelsen schreitet voran. Bei einer Infoveranstaltung haben vor Kurzem zahlreiche Niedergrafschafter die Chance genutzt, sich einen Eindruck von den Plänen der Genossenschaft zu machen.

Uelsen. Eine Genossenschaft aus engagierten Bürgern möchte die ehemalige Kneipe Am Markt 10 wieder herrichten und einen gastronomischen Betrieb auf die Beine stellen. In direkter Nachbarschaft zur reformierten Kirche und zum Alten Rathaus soll so ein gemütliches Lokal für Einheimische und Touristen entstehen. Die Genossenschaft möchte damit der Gefahr einer „gastronomischen Verödung“ im Zentrum von Uelsen entgegenwirken und dem Ortskern neues Leben einhauchen. Nun gab es in dem zurzeit leer stehenden Gebäude ein Informationstreffen für alle Interessierten, das auf regen Zuspruch stieß.

Noch prägen kahle Wände und Böden den früheren Kneipenraum, wo der Vorstand der Genossenschaft die rund 50 Besucher vor Kurzem willkommen hieß. Doch schon bald sollen dort die Gäste ein gepflegtes Pils ebenso zu sich nehmen können, wie einen guten Rotwein und Häppchen. Die Bauarbeiten könnten schon im Sommer beginnen – wenn bis dahin der anvisierte Betrag von 250.000 Euro zusammen gekommen ist. Bislang ist etwa die Hälfte geschafft. Die Genossenschaftsanteile werden für jeweils 750 Euro verkauft, hinzu kommt ein einmaliges Eintrittsgeld in Höhe von 250 Euro. Vor einigen Tagen zählte die die Genossenschaft 75 Mitglieder, die 170 Anteile besitzen.

Arthur Lübbermann, der als rechtlicher Berater des Vorstands wirkt und den Infoabend moderierte, stellte klar, dass das Unterfangen ausschließlich mit „Bordmitteln“ gestemmt werden soll und somit keine Kreditaufnahme geplant ist. „Wir wollen kein Risiko eingehen, sondern seriös und kaufmännisch fundiert arbeiten“, sagte er. Sollte die Summe nicht zusammenkommen, müsse die Mitgliederversammlung entscheiden, ob alles rückabgewickelt wird. Noch in diesem Jahr soll feststehen, ob das Ziel erreicht werden kann oder nicht.

„Treffpunkt von Uelsern für Uelser“

Deutlich machte Lübbermann auch, dass es keinen Pächter für das Lokal geben wird, sondern die Genossenschaft selbst Personal einstellen will – andernfalls hätte man keinen Einfluss mehr auf den Betrieb. Die Kneipe soll „ein Treffpunkt von Uelsern für Uelser“ werden. Die Öffnungszeiten beschränken sich zunächst auf das Wochenende: „Wir schauen dann, ob innerhalb der Woche auch Bedarf besteht“, sagte Lübbermann.

Bei den Anwesenden stießen die Pläne auf Zustimmung. „Das hatte Uelsen bitter nötig. Es ist toll, dass so etwas aufgezogen wird“, meinte ein Besucher. Nach dem Einführungsvortrag bestand die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu erkunden.

Für die Initiatoren war der Abend ein Erfolg, wie Genossenschaftsvorsitzender Holger Holsmölle im Nachgang berichtet: „Neun Geschäftsanteile konnten noch am Abend verkauft werden, zudem gab es mehrere mündliche Zusagen.“

Weitere Informationen zum Projekt gibt es online unter www.rosenthal-uelsen.de.