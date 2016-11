Region

Programm fürs 29. Jazzfest in Gronau steht

Das Programm für die 29. Auflage des Gronauer Jazzfestes steht größtenteils – die Jazzfans der Region können sich freuen.

Gronau. Fünf Monate vor Beginn des Festivals haben die Organisatoren die Höhepunkte der Veranstaltung bekannt gegeben, die vom 29. April bis zum 7. Mai kommenden Jahres über die Bühnen gehen wird.

Nach seinem grandiosen Konzert vor anderthalb Jahren kommt der charismatische Sänger Gregory Porter erneut in die Gronauer Bürgerhalle. „Es hat noch nie eine so große Anhäufung g von Rückmeldungen gegeben wie nach seinem Konzert“, sagt Otto Lohle vom organisierenden Kulturbüro. Dem Wunsch der Fans nach einer erneuten Verpflichtung des Sängers kam er gerne nach. Im Vorprogramm dieses Ausnahmekünstlers wir die warme Funk- und Soulstimme von Myles Sanko zu hören sein.

Auch Trompeter Till Brönner gastiert erneut in Gronau. Er hat von der niederrheinischen Provinz aus die Jazzwelt erobert. „Wenn man bedenkt, dass er Ende der 80er Jahre noch mit dem Bundesjazzorchester unter der Leitung von Peter Herbolzheimer in der Landesmusikakademie in Nienborg aufgetreten ist ...“, erinnert sich Lohle. Der mehrfache Echo-Preisträger Brönner gilt als der bekannteste deutsche Jazz-Export. Im Vorprogramm: der ungarische Trompeter Aron Koos-Hutas.

Programmatische Extratouren prägen die lange Geschichte des Jazzfestes Gronau – auch um neue Publikumsschichten zu erschließen. Neben der Basis von Jazz, Blues Swing und Soul gehört der vor einigen Jahren ins Programm gehobene „Pop-Abend“ zu den Höhepunkten des Festivals. Ihnen bestreiten die beiden deutschen Songwriter, Sänger und Musiker Johannes Oerding und Max Giesinger, die in den vergangenen Monaten einen rasanten Karriereschub erlebt haben. Giesinger ist für die Eins-Live-Krone nominiert.

Das Konzert des Altmeisters des deutschen Jazzrock, Klaus Doldinger und seiner Gruppe Passport, wird durch Gastauftritte des Rappers Kollegah und des Sängers Max Mutzke aufgepeppt.

Matt Bianco (das ist Marc Reillly), der mit fröhlichem 80er Jahre Jazz-Pop auf Latin-Rhythmik bekannt wurde, wird zusammen mit dem New Cool Collective des Niederländers Benjamin Hermanns auftreten. Ein Konzertabend mit dem internationale renommierten israelischen Pianisten Yaron Herman rundet das Programm der Headliner ab.

Bei den Jazzfest-Partys im Atrium des Cinetech-Kinos gibt‘s Dancefloor-Töne zum Abgrooven mit den Jazz Nu-Funk-Bands Electro Deluxe aus Frankreich und der Gruppe „Tape Five“ aus Deutschland.

Mit den Großkonzerten ist es ja beim Jazzfest Gronau nicht getan. In gewohnter Manier gibt‘s zahlreiche Konzerte mit weiteren bekannten und weniger bekannten Bands in den verschiedensten Lokalen, Restaurants und auf der Straße, wie beispielsweise die erstklassige deutsche Swingformation Swinging Fireballs oder die New-Orleans-Affinen Sazerac Swingers.

Die inzwischen legendäre Nacht der Nächte geht am 5. Mai mit 15 Bands Kneipen sowie auf Straßen und Plätzen über die Bühne. Open-Air-Konzerte mit traditionellem Jazz, Blues, Swing und Boogie bestimmen das Programm am zweiten Festival-Wochenende. Das Programmformat „Jazz & Dine“ beschließt am 7. Mai das Programm des 29. Jazzfestes Gronau.

Alle Informationen über die Großkonzerte gibt es online unter www.jazzfest.de. Das weitere Programm steht ab Anfang Januar online und in gedruckter Form zur Verfügung. Eintrittskarten gibt es ab sofort unter eventim.de und im Touristik-Service Gronau sowie in allen Eventim-Vorverkaufsstellen.