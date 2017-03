Region

Primark vor Eröffnung in Münster

Von Nadine Grunewald

In Kürze wird in Münster eine Primark-Filiale eröffnen. Ein großes Banner an der Fassade eines Hauses in der Salzstraße weist auf die baldige Eröffnung des Mode-Discounters hin.

Osnabrück. Das Banner hängt an der Fassade des Neubaus, an dessen Stelle bis Anfang 2016 das Modehaus Sinn-Leffers stand, berichten die Westfälischen Nachrichten „Primark – Eröffnung in Kürze“ steht auf dem Plakat. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte Primark bestätigt, eine Filiale in Münster eröffnen zu wollen. Wo genau das sein soll, gab das Unternehmen nicht bekannt. Nun scheinen sich die Spekulationen über den Standort in der Salzstraße zu bestätigen. Eröffnungszeitpunkt unklar Wann die Filiale aufmacht, ist aktuell noch unklar. Noch finden sich auf der Homepage von Primark keine Hinweise darauf, dass die Marke bald auch in Münster zu finden ist. Auch Stellenausschreibungen für die Filiale sind dort noch nicht zu finden. Auch in Bielefeld wird Primark demnächst eröffnen. Das Unternehmen hat eine Ladenfläche im neuen Shoppingcenter „Loom“ reserviert, das voraussichtlich im Herbst 2018 eröffnet wird. Die Modediscounterkette Primark steht vor allem wegen Produktionsbedingungen und Kurzlebigkeit der Textilien immer wieder in der Kritik.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen