Post für Elias vom FC Bayern

Wenn das kein Grund zum Strahlen ist: Der FC Bayern München hat Elias aus Vinnen bei Sögel ein Fanpäckchen geschickt. Darin: Torwart-Handschuhe von Fußball-Weltmeister Manuel Neuer – signiert und mit Widmung versehen.

Lähden. Schon im Januar 2017 war Post des Rekord-Fußballmeisters für den Zehnjährigen eingetrudelt. Das Schicksal von Elias Fischer aus Vinnen berührte den FC Bayern München. Er schickte dem Fußballfan, der 2013 ein neues Herz bekam und 2016 einen durch die Transplantation ausgelösten Lymphdrüsenkrebs besiegte, seinerzeit unter anderem das Bayern-Magazin, das offizielle Jahrbuch 2016/2017, Autogrammkarten aller Spieler, ein Trikot mit Bild von Thomas Müller, das auf der Vorderseite vom Torjäger signiert ist, und einen separaten Kartengruß von Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

„Boah, sind die groß“

Müller gehört zu den Bayern-Lieblingsspielern von Elias, der bei der Spielvereinigung Ahmsen-Vinnen kickt und mit der E-Jugend Meister wurde. Manuel Neuer aber begeistert Elias besonders. Obwohl er selbst in Vinnen Feldspieler ist, fliegt er gern in seinem voll im FC-Bayern-Look eingerichteten Zimmer zugeworfenen Fußbällen entgegen. „Vielleicht bekomme ich ja noch ein Shirt von Lewandowski und Neuer“, meinte Elias seinerzeit. Dass statt eines Shirts jetzt Handschuhe des Keepers kamen, findet der junge Vinnener „Hammer“.

Neugierig öffnet er den großen weißen Umschlag. Neonorangefarbene Handschuhspitzen wölben sich aus dem Kuvert. „Boah, sind die groß“, staunt Elias, als er den ersten der beiden in seiner etwa halb so kleinen Hand hält. Für einen Moment ist der Hobbyfußballer sprachlos, als er am linken Handschuh an einem der Finger in der Innenseite die Widmung „Für Elias“ und gleich daneben das Autogramm Neuers entdeckt.

„Wann hat er die wohl getragen?“ „Wie oft hatte er die an?“ „Ob er die oft wechselt?“ Zig Fragen schießen durch den Kopf mit der modernen Kurzhaarfrisur. Elias rätselt. Dann der ultimative Geruchstest. „Nö, nach Schweiß riechen die irgendwie nicht. Eher so nach Kunststoff.“ Mit der Einschätzung liegt der Zehnjährige nicht so ganz falsch. Die Handschuhe Model ACE Trans PRO Manuel Neuer mit knalligem Hellblau und weißen Lichtreflexen auf der Oberseite, schwarzer Fang-Innenseite und Namenaufdruck des Keepers am Klettverschluss des Bundes sind zu 62 Prozent aus Polyurethan, 19 Prozent Polyester und neun Prozent Baumwolle gefertigt.

Dass sein Idol das Paar aber „mehr als einmal getragen hat“, um seinen Kasten sauber zu halten, steht für den Vinnener fest. „Die sehen hier oben an den Fingern wie angekaut aus“, deutet er auf mehrere poröse Stellen und lacht laut. Die Gebrauchsspuren gefallen Elias. „Dass er die getragen hat, macht sie total wertvoll.“

„Die werden gucken“

Deshalb will Elias sie auch nicht tragen, sondern „einen tollen Platz in meinem Zimmer dafür suchen“. Zuerst aber ist ein bisschen Angeben angesagt, verrät er grinsend. In der Schule, klar, und beim Training in seinem Verein. Sportlich läuft es da für die jungen Kicker in dieser Saison nicht so rund wie für die Bayern. „Wir sind Vorletzter. Das liegt aber daran, dass wir so jung sind. Nächste Saison werden wir wieder Meister“, ist er sich sicher. Das will er Manuel Neuer vielleicht erzählen. In einem Brief als Dankeschön. Ein P.S. dafür hat Elias auch schon im Kopf: „Ob er weiß, ob Robert Lewandowski zu Weihnachten Piroggen isst“, verrät der Grundschüler, Sohn eines Polen, der diese gefüllten Teigtaschen liebt. „Die sind soooo lecker.“

Plötzlich hat es Elias eilig. Er schnappt seinen roten Sport-Rucksack, auf dem ein FC Bayern-Emblem prangt, wirft für das Fußballtraining darin schon eingepackten knusprigen Puffreis und andere Marschverpflegung heraus auf den Küchentisch, sortiert seine Fußballschuhe nach unten und drapiert die Manuel-Neuer-Handschuhe vorsichtig ganz oben. „Die werden gucken“, ist er sich sicher – und strahlt.