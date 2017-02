Nordhorn

Polizisten verfolgen Mann über Wiesen und Felder

Womöglich wegen seines schlechten Gewissens hat ein Mann vor einer Polizeistreife in Nordhorn die Flucht ergriffen. Die Beamten konnten ihn trotzdem stoppen. Schnell war klar, was er zu verbergen hatte.

gn Nordhorn. Polizisten haben am späten Dienstagabend einen 25-jährigen Mann in Nordhorn festgenommen, teilte die Polizei mit. Eine Streifenbesatzung aus Nordhorn war gegen 22.25 Uhr an der Wehrmaate unterwegs. Dort war ein Mann zu Fuß unterwegs; als er die Polizeistreife sah, floh er. „Er lief über Felder und Wiesen, konnte dann aber vor einem Zaun von den Beamten gestellt werden“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm.

Der junge Mann widersetzte sich seiner Festnahme massiv. Einer der Beamten wurde dabei durch einen Tritt des Mannes leicht verletzt. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Polizisten Kokain. Auf der Dienststelle räumte der 25-Jährige dann ein, die Droge zuvor konsumiert zu haben.

Nach erster Befragung und entnommener Blutprobe konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Der 25-Jährige wird sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.