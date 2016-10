Grafschaft

Polizisten in Grafschaft bespuckt und angegriffen

Beamte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hatten es am Wochenende mit zahlreichen pöbelnden und aggressiven Männern zu tun. Die Polizisten wurden oftmals angegriffen, bedroht und bespuckt.

gn Nordhorn/Lingen. Im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ist es am Wochenende gleich zu fünf Widerständen gegen Polizeibeamte gekommen. In Nordhorn randalierte ein 24-Jähriger am Samstagabend gegen 19 Uhr in seiner Wohngemeinschaft. Gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten leistete er aktiven Widerstand. „Er versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Weiterhin beleidigte er die Polizisten fortlaufend“, teilte die Pressestelle der Polizeiinspektion am Montag mit. Der 24-Jährige verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Betrunkener Autofahrer in Uelsen

In Uelsen widersetzte sich am Sonntagabend ein Autofahrer. Dieser hatte zunächst betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und war dann zu Fuß geflüchtet. Nachdem er durch eine Nordhorner Streifenbesatzung gestellt wurde, wehrte er sich.

44-Jähriger randaliert in Notaufnahme in Lingen

Ein 44-jähriger Lingener randalierte am Samstag in der Notaufnahme des Bonifatius Hospitales. Er spuckte in Richtung der Beamten und versuchte, sie zu treten. Nach der ärztlichen Behandlung wurde er in Gewahrsam genommen. Ebenfalls in Lingen kam es am Samstagabend zu Widerstandshandlungen durch einen 26-jährigen polnischen Staatsbürger. Er randalierte in einer Wohnung an der Hermann-Heuking-Straße und bespuckte die eingesetzten Polizeibeamten. Seine Tritte konnten die Beamten abwehren. Der Mann stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. „Laut Schnelltest im Krankenhaus hatte er 3,77 Promille“, berichtet die Polizei.

In Haren bedrohte und beleidigte ein 54-jähriger Harener am Samstag mehrere eingesetzte Polizeibeamte. Er war alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen.