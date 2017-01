Grafschaft

Polizisten gibt es nicht von der Stange

Die Polizeipräsenz in der Grafschaft soll nicht geschmälert werden. Das hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (2. von rechts) bei einem Besuch in Nordhorn bekräftigt. Die Aufnahme zeigt von links: Landrat Friedrich Kethorn, Polizeipräsident Bernhard Witthaut (Osnabrück), Landtagsabgeordneter Gerd Will (SPD), Minister Pistorius und Leitender Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann von der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim. Foto: Westdörp

Polizisten gibt es nicht auf dem freien Arbeitsmarkt, es kommt auf die Anzahl Auszubildender an, sagt Innenminister Boris Pistorius. In der Grafschaft gehen 2017 sieben Beamte in den Ruhestand. Sie sollen ersetzt werden.

Nordhorn. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius sowie Polizeipräsident Bernhard Witthaut (Osnabrück) und der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Emsland-Grafschaft Bentheim Karl-Heinz Brüggemann haben am Montagnachmittag Landrat Friedrich Kethorn sowie den Bürgermeistern der Grafschafter Kommunen Rede und Antwort gestanden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will (Nordhorn) hatte den Minister und die Polizeichefs ins Hotel am Stadtring nach Nordhorn eingeladen, weil die Tatsache, dass allein in diesem Jahr innerhalb der Grafschaft sieben Polizeibeamte in den Ruhestand gehen, zu Besorgnis geführt hat. Entwarnung gab der Innenminister im direkten Gespräch: Keine der Polizeistationen werde geschlossen, jeder pensionierte Beamte innerhalb der PI ersetzt.

Ihre Sorge hatten die Bürgermeister und der Landrat am 12. Januar in einem Brief an den Innenminister formuliert: „Ich bitte Sie, die Sicherheit der Einwohner der Grafschaft Bentheim nicht zu vernachlässigen und für eine gute personelle Besetzung unseres Polizeikommissariats Sorge zu tragen, um die Sicherheit der Aufgaben zu gewährleisten und weiterhin Präsenz in der Fläche zu zeigen“, schreibt darin Landrat Kethorn. Außerdem hoffe er auf eine angemessene Beteiligung an der geplanten Aufstockung der Polizei in Zukunft.

Alle pensionierten Polizisten würden ersetzt, erklärte Pistorius gegenüber den GN. Er bestätigte Kethorn auf dessen Nachfrage, dass es für die in Pension gehenden Beamten innerhalb der PI eine Kompensation geben werde. Allerdings gebe es keine Polizisten auf dem freien Arbeitsmarkt, sie müssten erst einmal ausgebildet werden. Zusätzlich würden in Niedersachsen weitere 1000 Stellen bis Ende 2018 geschaffen, die Zulage für Dienste zu ungünstigen Zeiten erstmals seit 2004 erhöht, die Heilfürsorge wieder eingeführt und 2500 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten geschaffen. „Noch nie befanden sich so viele Polizeianwärter – zeitgleich 3000 Männer und Frauen – in Niedersachsen in der Ausbildung“, unterstrich Pistorius. Dies sei erforderlich, weil sich die Anforderungen an die Polizei erheblich verändert hätten. Pistorius erklärte:

Vor 20 Jahren gab es „Kriminalität nur analog“.

Heute befassen sich Polizeibeamte mit Cyber-Kriminalität. Dazu zählen Kinderpornografie und Betrug.

Islamistischer Terrorismus war vor fünf Jahren noch unbekannt.

Das Thema Innere Sicherheit bewege viele Bürger.

Aber: „Die Menschen machen sich Sorgen, aber sie sind klüger, als mancher Politiker glaubt“, so Pistorius: „Auch nach dem Anschlag in Berlin haben sie ihr Leben nicht verändert“. Der Staat sei verantwortlich für die öffentliche Sicherheit insgesamt. Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität sei da ein wichtiger Bereich, der etliche Bürger direkt betreffe. Gleichzeitig sei bewiesen, so Pistorius: „Deutschland und speziell auch Niedersachsen gehören zu den sichersten Ländern der Welt, mit einer guten Aufklärungsquote und guter Polizeiarbeit.“

Als „sehr bedenklich“ bezeichneten, Pistorius, Witthaut und Brüggemann den abnehmenden Respekt gegenüber Vertretern des Staates, darunter Polizeibeamten oder auch Einsatzkräften der Rettungsdienste und Feuerwehren. „Daran kann der Staat wenig ändern. Das ist ein gesellschaftliches Problem“, so Innenminister Boris Pistorius. Sinnvoll sei es aus seiner Sicht, die Strafen für Delikte wie „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ zu erhöhen.