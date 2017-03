Nordhorn

Polizeihund stellt Graffiti-Sprayer

Die Polizei Nordhorn hat am vergangenen Freitag mehrere Graffiti-Sprüher auf frischer Tat erwischt. Diensthund Hardy ist zu verdanken, dass sie trotz sofortiger Flucht gestellt wurden.

gn Nordhorn. Ein Zeuge hat am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr mehrere Männer dabei beobachtet, wie sie die Glasscheiben einer Lärmschutzwand an der Euregiostraße besprühten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Eintreffen der unverzüglich verständigten Polizeibeamten, ergriffen die drei Täter die Flucht. Weil die Beamten allerdings durch zwei Diensthundeführer unterstützt wurden, konnte einer der Männer im Nahbereich des Tatortes gestellt werden.

„Der Deutsche Schäferhund Hardy nahm die Fährte der Männer auf und folgte dieser durch eine dicht bewachsene Böschung, bis zum Zaun einer Schafweide“, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Geflohenen hatte sich dort im Buschwerk versteckt. Als die Beamten dem Mann androhten, den Hund gegen ihn einzusetzen, kam er deren Aufforderungen widerstandslos nach und wurde festgenommen.

In einem in der Nähe aufgefundenen Auto, wurden die Ausweispapiere der beiden weiteren Täter aufgefunden. Gegen einen jugendlichen sowie zwei heranwachsende Nordhorner wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei prüft, ob weitere Taten auf das Konto der drei Männer gehen könnten.