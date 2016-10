Ticker

Polizei: Von „Reichsbürger“ angeschossener Polizist gestorben

dpa Georgensgmünd. Nach den Schüssen eines sogenannten „Reichsbürgers“ in Bayern ist ein Polizist seinen Verletzungen erlegen. „Er ist jetzt tatsächlich verstorben“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfrankens am Morgen. Am Abend hatte die Polizei den Tod des Beamten zunächst noch fälschlicherweise vermeldet.