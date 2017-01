Region

Polizei sucht nach Überfall zwei Täter

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe: Sie sucht nach zwei Tätern, die Mitte Dezember eine Sparkassenfiliale in Lingen überfallen haben.

gn Lingen. Zwei Täter haben bereits am 18. Dezember die Sparkassenfiliale an der Rheiner Straße in Lingen überfallen. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen suchen die Ermittler nun mit Fotos nach den beiden Räubern.

Ein 28-jähriger Mann war am frühen Morgen laut Polizeibericht in die Sparkasse gegangen, um Geld am Automaten einzuzahlen. Zwei bislang unbekannte maskierte Täter betraten gegen kurz vor 7 Uhr das Gebäude und forderten den 28-Jährigen auf, ihnen Geld auszuhändigen. Sie drohten dabei mit einem Messer sowie einer Pistole und griffen ihn mit Pfefferspray an. „Die Täter gingen offenbar fälschlicherweise davon aus, dass sich in einem vor dem Automaten abgestellten Rucksack des Opfers Wertsachen befanden. Sie ergriffen diesen und flüchteten vom Tatort“, teilte die Polizei am Montag mit. Geld oder sonstige bedeutende Wertsachen erbeuteten sie jedoch nicht. Das Opfer verletzte sich durch das Pfefferspray leicht. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Ergebnis.

Die Täter werden laut Bericht jeweils als ungefähr 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie waren von normaler Statur, vermutlich westeuropäischer Herkunft und sprachen deutsch. Beide trugen dunkle Wollmützen und hatten einen dunklen Schal über das Gesicht gezogen. Einer der Räuber trug eine auffällige, dunkelblaue Jacke mit der grauen Aufschrift „NSJ JEANS“.

Zeugen, insbesondere ein Autofahrer, der sich um das Opfer gekümmert hat, werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.