Polizei sucht mutmaßlichen Brandstifter

In Zusammenhang mit zwei Bränden am Sonntagmorgen in Nordhorn sucht die Polizei nach einem männlichen Tatverdächtigen.

gn Nordhorn. Die Polizei sucht nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann steht in Verdacht, zwei Brände am Sonntagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr an der Stralsunder Straße und dem Blankering gelegt zu haben, bei denen zwei Abfalltonnen und ein Kaminholzlager brannten. Der Gesuchte soll akzentfreies Deutsch sprechen. Er hat dunkelblondes Haar und war mit einer Jeanshose sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Der Mann soll mit einem sogenannten Hollanddamenfahrrad unterwegs gewesen sein. Der Verdächtige wurde durch einen Zeugen in der Nähe eines Brandortes gesehen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

