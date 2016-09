Region

Polizei sucht in Lingen nach Diebesgut

Polizeitaucher der technischen Einsatzeinheit Niedersachsen haben zwei Stunden im Mühlenbach in Lingen vergeblich nach Diebesgut gesucht, das aus mehreren Wohnungsbrüchen stammen könnte.

Lingen. Polizeitaucher der technischen Einsatzeinheit Niedersachsen, Außenstelle Oldenburg, haben am Donnerstagmorgen ab 10 Uhr an der Heidekampstraße im Mühlenbach nach Diebesgut gesucht. Dies könnte aus mehreren Wohnungsbrüchen in Lingen stammen, meinte Kriminaloberkommissar Christoph Andres, der erklärte: „In der Nacht zu Samstag wurde in der Innenstadt am ,Wall Nord‘ in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei sind hochwertige Uhren, Schmuck, Bargeld, elektronische Geräte und Schlüssel für mehrere Autos sowie ein schwarz-blauer Trolley entwendet worden.“ Diesen sollen der oder die Täter zum Abtransport des Diebesgutes benutzt haben.

Lingen: Nach einem Einbruch vermuteten Polizisten geklaute Gegenstände im Mühlenbach.



Am Montag hatte eine Zeugin beim Spaziergang mit ihrem Hund auf dem Rad- und Fußweg entlang des Mühlenbaches eine aus dem Diebstahl stammende Tasche gefunden, in der unter anderem Schlüssel waren. „Aufgrund dessen führen wir hier die Maßnahmen durch, um eventuell weiteres Diebesgut und Beweismittel zu finden“, sagte Andres weiter.

Da der Mühlenbach nur 50 Zentimeter tief Wasser führt, suchten die Einsatzkräfte in Schutzanzügen, aber ohne Tauchgeräte im 15 Grad kalten Wasser den Bachverlauf an der Brücke „Nöldekestraße“ und 100 Meter weiter nordöstlich ab. Christoph Andres ergänzte: „Wir haben auch bis 12 Uhr beidseitig den Uferbereich abgesucht, um Sachen zu finden, die für uns für das Strafverfahren von Bedeutung sein könnten. Parallel zu den Funden können wir Rückschlüsse auf eine weitere Tat an der Heidekampstraße ziehen, die in unmittelbarem Zusammenhang steht.“

Aus dem verschlampten Bach holten die Polizeitaucher Spielzeug, Fahrradteile, Flaschen, ein altes Portemonnaie und viel Unrat, aber kein weiteres Diebesgut heraus.