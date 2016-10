Nordhorn

Polizei sucht Brandstifter nach Brand am Kanu-Camp

Nun ist sich die Polizei sicher: Unbekannte Täter haben das Feuer am Sonntagmorgen am Kanu-Camp in Nordhorn vorsätzlich gelegt. Drei leere Dosen könnten zu den Tätern führen.

gn Nordhorn. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Brand offensichtlich vorsätzlich gelegt wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Derzeit noch unbekannte Täter sind vermutlich über den abgrenzenden Wall auf das Gelände des Kanu-Camps gelangt und haben dort im Bereich einer Lagerfeuerstelle vorgefundenes Holz in Brand gesetzt“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Weiterhin haben die Täter an einen Holzschuppen, der als Werkstatt diente, Feuer gelegt. Dieser Schuppen stand direkt an der Außenwand des Spieleparadieses „Crocky“. Die Täter haben billigend in Kauf genommen, dass das Feuer auch auf diese Halle übergreift. Nur durch das schnelle, umsichtige Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte verhindert werden, dass auch diese Halle ein Raub der Flammen wurde. Drei leere Dosen als Hinweis Die Brandermittler der Polizei in Nordhorn konnten im Bereich der Brandstelle drei leere Dosen sicherstellen, in denen sich vormals brennbare Flüssigkeiten befunden haben. Hierbei handelt es sich um eine Dose Kunstharz-Verdünnung des Herstellers Meyer, um eine Dose mit Reiniger für Pulverlacke vom Typ „Köraslov WL“, Hersteller Kömmerling, und um eine Ein-Liter-Blechdose ohne Beschriftung. Die Polizei vermutet, dass die Dosen von den Tätern mitgebracht worden sind. Da diese Dosentypen, in dieser Zusammenstellung, nicht so häufig vorkommen dürften, ist es nicht unwahrscheinlich, dass jemand Angaben zur Herkunft dieser drei Dosen machen kann. Zeugen in einem BMW? Zusätzlich haben Zeugen ausgesagt, dass ein schwarzer BMW mit NOH-Kennzeichen auf der Osttangente (B213/ B403) in einer Nothaltebucht in Höhe des Brandortes gestanden hat. Die Insassen dieses Autos könnten wichtige Zeugen sein. Die Polizei Nordhorn bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung dieser Brandstiftung. Zeugen, die Angaben zur Herkunft der abgebildeten Dosen machen können, die Insassen des schwarzen BMW und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Artikel zum Thema Feuer an Kanu-Camp an Wehrmaate in Nordhorn

Dossier zum Thema Brandstiftungen in Nordhorn

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen