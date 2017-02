Niedergrafschaft

Polizei hebt Drogenlabor in Füchtenfeld aus

Der Polizei in der Grafschaft ist ein Schlag gegen professionelle Drogenhändler gelungen. In Füchtenfeld entdeckten sie ein Labor zur Drogenherstellung. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

gn Füchtenfeld. Die Beamten beschlagnahmten vergangene Woche mehrere tausend Ecstasy-Tabletten und etwa zwei Kilogramm Amphetamin, teilte die Polizei am Montag später mit. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen war ein 56-jähriger Niederländer ins Visier der Polizisten geraten. „Er steht in Verdacht, die synthetischen Drogen teils selbst hergestellt und über das Internet vertrieben zu haben“, sagte ein Polizeisprecher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte und Rauschgiftspürhunde am Dienstag in Füchtenfeld das Anwesen des Mannes. Im Obergeschoss des dortigen Wohnhauses fanden die Ermittler ein professionelles Drogenlabor, das sich über drei Räume erstreckte.

Gestohlenes Auto gefunden

Der beschuldigte Niederländer hatte dort unter anderem mit professionellen Maschinen zur Tablettenherstellung Drogen produziert. Insgesamt wurden etwa 16.000 Ecstasy-Tabletten, zwei Kilogramm Amphetamin sowie zahlreiche Behälter und Kartons mit chemischen Substanzen beschlagnahmt.

Zusätzlich wurden zwei hochwertige Autos und eine größere Menge Bargeld in Beschlag genommen. Eines der Fahrzeuge wurde vor etwa drei Monaten in Nordhorn gestohlen. In der großen Garage des Grundstücks wurde darüber hinaus das komplette Equipment einer Marihuana-Indoorplantage gefunden und ebenfalls beschlagnahmt.

Das Amtsgericht in Nordhorn erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.