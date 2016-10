Obergrafschaft

Polizei erwischt Mann mit Drogen und Waffen

Ein 29-Jähriger ist am Rastplatz „Waldseite Süd“ dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam aufgefallen: Sie entdeckten 920 Gramm Marihuana bei dem Autofahrer. Außerdem hatte er zwei Messer bei sich.

gn Gildehaus. Dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT) ist im Rahmen einer Kontrolle am Dienstagabend ein Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Gegen 19 Uhr haben die Beamten am Grenzübergang Bad Bentheim einen Autofahrer kontrolliert, der eine größere Menge Marihuana von den Niederlanden nach Deutschland eingeführt hat. Der aus Berlin stammende 29-jährige Fahrer eines Opel Astra wurde am Rastplatz „Waldseite Süd“ an der A 30 kontrolliert. Im Kofferraum fanden die Polizisten eine Klemmtüte mit etwa 920 Gramm Marihuana. Weiterhin entdeckten sie ein Einhandmesser und ein Taschenmesser in dem Auto. „Beide waren für den Fahrer griffbereit positioniert und stellten somit eine potenzielle Gefahr für die Beamten dar“, heißt es im Polizeibericht.

Der 29-jährige russische Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin wurde vorläufig festgenommen und später an das Zollfahndungsamt übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden von dort aus geführt. Der Autofahrer muss sich sowohl wegen der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln als auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.