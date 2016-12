Obergrafschaft

Polizei entdeckt 20.000 Schmuggelzigaretten

Die Bundespolizei hat bei Bad Bentheim einen Mann mit 20.000 Schmuggelzigaretten erwischt. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenschmuggler in Bad Bentheim erwischt. Der Mann hatte versucht, 20.000 Zigaretten aus den Niederlanden einzuschmuggeln.

Der Wagen des 32-Jährigen war auf dem Autobahnrastplatz „Bentheimer Wald“ an der Autobahn 30 von einer Streife der Polizei festgestellt und überprüft worden. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges entdeckten die Beamten im Kofferraum zwei Pakete mit 100 Stangen Zigaretten. „Das sind 1000 Päckchen mit 20.000 Stück einzelnen Zigaretten“, erläutert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Schmuggelzigaretten an Beamte des zuständigen Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 3800 Euro. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Münster.