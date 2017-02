Grafschaft

Polizei: Cybermobbing kann strafbar sein

Mobbing kennen viele aus ihrer eigenen Schulzeit oder von ihren Kindern. Inzwischen tritt verstärkt Cybermobbing auf. Beim diesjährigen Safer Internet Day steht das Thema im Fokus, aber auch eine weitere Entwicklung.

gn Lingen. Viele Kinder und Jugendliche sind täglich mit dem Smartphone im Internet unterwegs. Sie tauschen mit Freunden Nachrichten, Fotos und Videos aus oder nutzen soziale Netzwerke. In der vermeintlichen Sicherheit dieses nur scheinbar anonymen Netzes lassen sich manche dazu verleiten, andere zu beleidigen oder anzugreifen, betonen die beiden Beamten Hiltrud Frese und Peter Siebert vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim.

Von Cybermobbing spricht man dann, wenn Personen oder Gruppen andere Personen mittels elektronischer Kommunikationsmedien, also beispielsweise dem Handy oder Internet, absichtlich und systematisch über einen längeren Zeitraum belästigen, bedrohen, bloßstellen und ausgrenzen.

Mobbing häufig mit Straftaten verbunden

„Vielfach sind durch dieses Handeln Straftatbestände erfüllt, die ein polizeiliches Einschreiten unabdingbar machen. Denn Cybermobbing ist zwar kein eigener Straftatbestand, kann aber Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen, beinhalten. Mögliche Straftaten sind zum Beispiel Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung oder Nachstellung“, erläutert Hiltrud Frese. „Sorge bereitet einhergehend mit Cybermobbing das sogenannte Cybergrooming, bei dem die immer jünger werdenden Nutzer den Straftätern ‚ins Netz‘ gehen. Gemeint sind damit die Täter, die sich über entsprechende Messenger wie zum Beispiel WhatsApp oder KIK – meist unbemerkt von den Eltern – gezielt sich den Kindern annähern und zu sexuellen Handlungen auffordern“, ergänzt Peter Siebert.

Internetseite soll helfen

Am Safer Internet Day rücken Initiativen, Medien, Schulen und Unternehmen in über 100 Ländern rund um den Globus am Dienstag, 7. Februar, das Thema Online-Sicherheit in den Fokus. In Deutschland lautet das Schwerpunktthema „Cybermobbing“.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion in Lingen beteiligt sich am Safer Internet Day mit einem speziellen Beitrag auf der Internetseite www.polizeifürdich.de, dem neuen Online-Portal für Kinder und Jugendliche. Hier gibt es Informationen zum Thema Cybermobbing, Hilfe für Opfer, aber auch Rat, wenn man selbst Täterin oder Täter geworden ist. Die Nutzer finden zudem Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie interessante Links und Medienempfehlungen.

Weitere Tipps und Informationen gibt es auf der Internetseite www.polizeifürdich.de oder beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870.