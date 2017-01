Region

Polizei beobachtet Rocker im Emsland

Nach seinem Umzug nach Haren wird ein niederländischer Rockerclub von der Polizei beobachtet. Die Gruppe No Surrender hatte zuvor Probleme mit den Sicherheitsorganen in Emmen.

dpa Haren. Nach Ärger mit der niederländischen Justiz hatte sich vor Kurzem ein Club der Rockergang No Surrender aus Emmen ins wenige Kilometer entfernte emsländische Haren zurückgezogen und dort Niederländische Rocker verlegen Sitz ins Emsland. Wegen Verdachts auf Drogenhandel und Gewalttaten war das Clubhaus in Emmen durchsucht und sogar abgerissen worden. „Wir beobachten beim Landeskriminalamt die Szene“, sagte LKA-Sprecherin Stephanie Weiß in Hannover.

Inwieweit sich die No-Surrender-Gruppe auf die Rockerszene in Niedersachsen auswirken werde, lasse sich noch nicht sagen, erklärte Weiß. „Wir können da keine Prognosen abgeben“, sagte sie. Die Szene werde beobachtet und man stehe mit den niederländischen Behörden im Informationsaustausch. „Sollte es zu Straf- und Gewalttaten kommen, werden wir im höchsten Maße einschreiten.“

In Ostfriesland gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Berichte über Versuche von Rockergruppen, leer stehende Gebäude zu kaufen oder zu pachten und sie als Clubhaus zu nutzen. Vor einigen Jahren hatten sich Polizei, Landkreise, Gemeinden, die Stadt Emden und die Staatsanwaltschaft auf ein gemeinsames Vorgehen gegen kriminelle Motorradgruppen verständigt.