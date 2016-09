Ticker

Polizei bei Demonstration in Köthen mit Böllern attackiert

dpa Köthen. Bei einer Demonstration in Köthen in Sachsen-Anhalt sind Polizisten mit Böllern angegriffen und Einsatzwagen beschädigt worden. Etwa 50 Demonstranten hätten sich gestern Abend zusammengefunden, die augenscheinlich überwiegend dem rechten Spektrum zuzuordnen seien, teilte die Polizei heute in Dessau-Roßlau mit. Mit einem Aufzug durch die Stadt habe die Gruppe auf einen angeblichen Übergriff zweier Asylbewerber auf zwei 15 Jahre alte Mädchen reagieren wollen, der sich Freitagabend ereignet haben soll. Die Ermittlungen dazu liefen, sagte ein Polizeisprecher.