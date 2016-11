Nordhorn

Polizei ahndet zahlreiche Verstöße von Radfahrern

Die Polizei hat am Dienstagmorgen den Radverkehr in Nordhorn kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass fehlendes Licht inzwischen nicht mehr das Hauptproblem ist.

Video Polizei kontrolliert Fahrradverkehr in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Vier Wochen lang kontrolliert die Polizei in Nordhorn verstärkt den Fahrradverkehr. Das liegt an der hohen Unfallquote. Fehlendes Licht ist nicht mehr das Hauptproblem.

Nordhorn. Es war groß angekündigt: Vier Wochen lang will die Polizei die Radfahrer in Nordhorn schwerpunktmäßig kontrollieren. Inzwischen sind davon zwei Wochen vergangen und die Polizei hat fleißig kontrolliert.

Dabei wurden bis Montagabend 161 Verstöße festgestellt und geahndet. Doch alleine bei den Kontrollen am Ootmarsumer Weg an der Freiherr-von-Stein-Schule und an den Berufsbildenden Schulen kamen am Dienstagmorgen weitere 24 Verstöße dazu. „Am häufigsten ist die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und das Befahren des Radwegs in falscher Richtung“, sagte Polizeikommissar Dominik Ströer.

Unfall vor Augen der Polizei

Zur Untermauerung dieser Worte kam es wenig später vor den Augen der Polizeikontrolle zu einem Unfall zwischen zwei Schülern. Eine Fahrradfahrerin zog ihr Mobiltelefon aus ihrer Jackentasche und stieß frontal mit einem Jungen und seinem Rad zusammen. Beide bleiben unverletzt, doch mit einer Strafe von 25 Euro für die Benutzung des Telefons muss das Mädchen nun rechnen.

Damit sich solche Szenen nicht wiederholen, sollen die Kontrollen bis Ende der kommenden Woche weitergehen.

