Niedergrafschaft

Poetry Slam feiert gelungene Premiere in Neuenhaus

Im Gleis 1 in Neuenhaus hieß es beim ersten U20 Poetry Slam der Stadt: Kuscheln. Denn der Publikumsraum am vergangenen Freitagabend war prall gefüllt.

Neuenhaus. Die Zuschauer ließen sich von den neun Dichtern im Gleis 1 in Neuenhaus auf eine kleine Achterbahn der Gefühle mitnehmen. Von ernsten Texten über die vermeintlich große Liebe bis zur wahren Liebe zum eigenen Toaster war alles dabei.

„Wer war noch nie bei einem Poetry Slam?“ Diese Frage stellte Theresa Sperling, erfolgreiche Slamerin und Moderatorin des Abends, zu Beginn der Veranstaltung. An den in die Luft gestreckten Armen ließ sich erkennen: nicht besonders viele. Daher gab sie den Anwesenden erstmal eine kleine Einführung in die Regeln des Wettkampfs.

„Opferlamm“

Diese sind schnell erklärt. Die Texte der Dichter müssen selbst geschrieben sein und es dürfen keine Requisiten verwendet werden. Eine klassische Jury gibt es beim Poetry Slam nicht. Einige zufällig ausgewählte Zuschauer bewerten die Texte von eins bis zehn. Hierbei sollen sie sich von der Stärke des Publikumsapplauses anleiten lassen. Bevor der richtige Wettstreit jedoch beginnt, gibt es noch eine Tradition: das „Opferlamm“. Dieses liest den ersten Text und dient dazu, das Publikum schon mal einzustimmen. Das „Opferlamm“ des Abends spielte die Moderatorin Theresa Sperling selber und skizierte in ihrem Vortrag, was die Menschen eigentlich immer wieder auf die Bretter zieht, die die Welt bewegen.

Danach übernahmen dann die jungen Slamer und holten sich allesamt großen Applaus für ihre Texte ab. Hierbei begeisterten sie mit einer breiten thematischen Vielfalt. So stellt sich Inken Hess vor, was sie nicht alles in einer bis auf ihre Freunde menschenleeren Welt anstellen könnte. Sinja Steenweg ließ sich bei ihrem Text von ihrer großen Leidenschaft inspirieren: der Musik. Diese verbinde nämlich über Sprachen und Kulturen hinweg.

Sinja Steenweg war, wie drei andere Poeten auch, Teil des Seminarkurses zum Thema Poetry Slam, der den ganzen Abend mitorganisiert hatte. Doch der Ursprung des Abends liegt noch vor dem Kursus unter der Leitung von Cindy Klenke. Renate Sommer, eine Mitarbeiterin des Jugend- und Kulturzentrums Gleis 1 war mit der Idee an das Lise-Meitner-Gymnasium herangetreten. Dort wurde diese mit Begeisterung aufgenommen und der Samtgemeindejugendring Neuenhaus griff der Veranstaltung dazu auch noch finanziell unter die Arme.

Spannendes Finale

Nach der Vorrunde ging es mit dem spannenden Finale unter den drei Bestplatzierten weiter. Als Erste der Finalisten trat Ann-Marie Olthoff an das Mikro. Magerwahn, Erwachsenwerden, der Einfluss von ungesunden Schönheitsidealen; diese ernsten Themen brachte sie dem Publikum mit starken Worten und Gesten näher. Jan Malte Imminks Beitrag über den Klimawandel war kaum weniger ernst. Sein Text malte den Zuschauern die kaputte Welt im Jahre 2050 vor und appellierte an sie, etwas zu tun, damit dieses Bild nicht Wirklichkeit werde.

Schlussendlich entschied jedoch Kira Müller mit dem letzten Auftritt des Abends den Poetry Slam für sich. Erst lockte sie die Zuschauer mit wohlgesetzten Pointen immer tiefer in die Welt der Werbespots hinein, um ihnen dann den Spiegel vorzuhalten. Man solle aufpassen, denn die Werbung halte eben nicht immer das, was sie verspreche. Vor Ann-Marie Olthoff auf Platz zwei und Jan-Malte Immink auf Rang drei, konnte sie sich so die goldene Lok als Trophäe sichern. Dazu darf sie als Gewinnerin auch noch beim „Radioactive Slam“ am 19. November in Lingen antreten.

In ihrem Schlusswort ging die Siegerin, die bereits den 2. Platz bei den U20 Landesmeisterschaften Niedersachsens und Bremens belegt hatte, auf einen Wunsch von ihr ein. Dieser erste Wettbewerb dürfe nicht der letzte Poetry Slam in Neuenhaus sein, sondern sollte Tradition werden. Dies würde neben Zuschauern und Organisatoren auch Theresa Sperling freuen, denn nach ihrer Einschätzung schlummern noch viele Talente in der Grafschaft.