Nordhorn

„Plattdütsch“ im Tierpark Nordhorn

Der Tierpark Nordhorn veranstaltet auch in diesem Jahr wieder plattdeutsche Abende im „Malle Jan“. Im Februar sind zwei „Plattdütsch-Abende“ geplant.

gn Nordhorn. Plattdeutsch lebt – zumindest im Tierpark Nordhorn! Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren gibt es auch im Februar 2017 wieder Abende „up Platt“ im Tierpark Nordhorn.

Die plattdeutsche Sprache gehört zum historischen Vechtehofbereich im Familienzoo einfach dazu. Viele Grafschafter verstehen oder sprechen das Platt selber noch zu Hause. Für die Liebhaber der Mundart veranstaltet der Familienzoo am Mittwoch, 22. Februar, und am Freitag, 24. Februar, die beliebten „Plattdütschen Abende“.

„Tante Louise“, „Tante Sofie“ und „Onkel Jan“ von der Vechtehoffamilie möchten die plattdeutsche Sprache so lange es geht am Leben erhalten und haben daher wieder ein tolles Programm zusammen gestellt. Sie schmücken sich zu diesem Zwecke festlich mit alten Grafschafter Trachten und geben heitere und auch besinnliche plattdeutsche Geschichten zum Besten. Im Anschluss an den äußerst unterhaltsamen Auftritt im Gasthaus „De MalleJan“ können die Teilnehmer beim „Moosetten“ selber ihre plattdeutschen Sprachfähigkeiten erproben und sich in aller Ruhe austauschen.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Reservierungen werden unter Telefon 05921 71200-70 ab sofort entgegengenommen.