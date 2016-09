Grafschaft

Planetarium ist „ein Aushängeschild für Neuenhaus“

Das neue Planetarium der Sternwarte in Neuenhaus ist jetzt offiziell eröffnet worden: Am Sonnabend hat der Astronomische Verein der Grafschaft Bentheim die Einweihung im Rahmen eines kleinen Festaktes gefeiert.

Bildergalerie Eröffnung des Planetarium Neuenhaus Die Sternwarte in Neuenhaus hat am Sonnabend ihr neues Planetarium offiziell in Betrieb genommen. Bild / Bild kaufen Foto: André Partmann

Neuenhaus. Was lange währt, wird endlich gut, bediente sich Christoph Lohuis, Vorsitzender des Astronomischen Vereins der Grafschaft Bentheim, eines alten Sprichwortes und traf damit den Nagel auf den Kopf. Ganze acht Jahre mussten die Vereinsmitglieder der Sternwarte in Neuenhaus für ein neues Planetarium kämpfen, und nun, nach zahlreichen Rückschlägen, verworfenen Plänen und Hindernissen, hat es endlich geklappt. Die Kuppel steht und seit Sonnabend ist sie auch offiziell in Betrieb. „Wir sind jetzt endlich wunschlos glücklich“, strahlte Lohuis.

Zur offiziellen Eröffnung des Planetariums lud der Astronomische Verein zu einer kleinen Einweihungsfeier. Etliche Wegbegleiter, Vertreter aus Politik und Geldgeber waren gekommen, um „sich von dem neuen Schmuckstück und Aushängeschild des Vereins zu überzeugen“, wie die stellvertretende Landrätin, Helena Hoon, in ihrem Grußwort betonte. Doch das Planetarium ist längst nicht die einzige Neuerung, in der Sternwarte hat sich noch deutlich mehr getan.

Weil die ebenfalls im Gebäude untergebrachten Heimatfreunde ihre Räumlichkeiten weitgehend aufgegeben und einen neuen Standort an der Lager Straße gefunden haben, konnte der Astronomische Verein seine Nutzfläche erweitern. Durch die umfangreichen Modernisierungsarbeiten ist neben dem neuen Planetarium unter anderem eine Dachterrasse entstanden, die der Verein für unterschiedlichste Zwecke nutzen kann. „Besonders am Herzen lag uns auch, dass wir endlich barrierefrei zugänglich sind“, betonte Lohuis. Mit der Realisierung eines Aufzuges konnte dieser Wunsch umgesetzt werden.

Steigende Besucherzahlen und die veraltete Technik veranlassten die Verantwortlichen der Sternwarte Neuenhaus, ein neues Planetarium anzuschaffen. „Es kommt häufiger vor, dass wir Besuchergruppen mit bis zu 40 Personen in unserer Sternwarte begrüßen“, erklärte Lohuis. „Bislang mussten wir diese Gruppen immer aufteilen, weil das alte Planetarium einfach zu klein war. Mit der neuen Kuppel wird es deutlich flexibler. Jetzt würde es auch reichen, wenn nur eine Person aus dem Verein anwesend ist.“

Die Modernisierungsarbeiten in der Sternwarte wurden mithilfe verschiedenster Geldgeber realisiert. Die Samtgemeinde Neuenhaus steuerte rund 100.000 Euro zur Gesamtsumme bei, der Landkreis Grafschaft Bentheim und die Sparkassenstiftung beteiligten sich jeweils mit 55.000 und 44.000 Euro. Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp betonte, dass der Astronomische Verein vorbildliche Arbeit leistet: Es sei immer wieder faszinierend, wie in der Sternwarte die Astronomie vermittelt werde: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen hier auf humorvolle Art und Weise.“ Die Sternwarte sei ein Aushängeschild der Stadt Neuenhaus.

Das neue Planetarium bietet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten: Auf der 40 Quadratmeter großen Leinwand der Kuppel lassen sich etwa 3D-Animationen oder ein tagesaktueller Sternenhimmel projizieren. „Es ist zum Beispiel auch möglich, dass wir 30.000 Sternschnuppen in einer Stunde über die Leinwand laufen lassen können“, sagte Thorsten Lohuis. „Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.“

Am Sonnabendnachmittag konnten sich schließlich auch alle Interessierten vom neuen Planetarium überzeugen: Beim Tag der offenen Tür führten die Mitglieder des Astronomischen Vereins durch die modernisierten Räumlichkeiten und standen Rede und Antwort. Wer sich ebenfalls von der Faszination der Astronomie anstecken lassen will, kann die Sternwarte Neuenhaus jeden Mittwoch ab 20 Uhr besuchen.