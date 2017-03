Obergrafschaft

Pläne für Event-Halle nehmen Formen an

Nicht nur für „Index“-Veranstaltungen, sondern auch für andere Interessenten soll die neue Halle zur Verfügung stehen. Die SPD/FDP-Gruppe im Stadtrat sieht noch Beratungsbedarf.

Schüttorf. Schon seit einigen Jahren hegen die Eigentümer der Schüttorfer Diskothek „Index“ den Plan, vor dem Diskothekengebäude an der Industriestraße in Schüttorf eine Veranstaltungshalle zu bauen. In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses (PuA) der Stadt wurden diese Pläne am Montagabend präsentiert. „Die Betreiber wollten zunächst den Bau der „Else am See“ realisieren und hatten die Umsetzung der Event-Halle daher hinten angestellt“, sagte Bauamtsleiter Dieter Salewski.

Die Halle soll eine Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern haben und zwischen dem Diskothekengebäude und der Industriestraße entstehen. Es ist geplant, auch den Vierten Rundweg zum Parkplatz hin zu überbauen. Im hinteren Bereich soll eine Lagerhalle entstehen. Darum plant die Stadt, einen Teilabschnitt der Straßen- beziehungsweise Wegparzelle zu verkaufen. Für den Bereich der Diskothek sowie der Veranstaltungshalle und der angrenzenden Parkplätze müssen Teilbereiche bestehender Bebauungspläne überplant und ein neuer B-Plan aufgestellt werden. Dieser umfasst dabei eine Fläche von 21.500 Quadratmetern.

Wie Dieter Salewski mitteilte, sei die Halle nicht nur für Veranstaltungen des „Index“ geplant, sondern könne auch anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden.

„Das ist ein großer Imagegewinn für die Stadt“, freute sich Stadtdirektor Manfred Windhaus. „Alle wissen, dass in Schüttorf Platz für Veranstaltungen fehlt. Wir unterstützen das ausdrücklich.“ Lars Kirchmann (SPD) stellte für die SPD/FDP-Gruppe den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt zurück in die Fraktionen zu verweisen, da noch Beratungsbedarf bestehe. Konkret ging es der Gruppe um die Frage der Aufhebung eines Fahrradweges zur Emsbürener Straße. Dieter Salewski wies darauf hin, dass die genannte Radverbindung wegfällt. „Es ist nicht angedacht, dass die Fahrräder über den Parkplatz fahren.“ Da die Gruppe SPD/FDP dennoch Beratungsbedarf sah, stimmten auch die anderen Fraktionen dem Antrag zu. Jetzt wird das Thema in der kommenden PuA-Sitzung erneut auf der Tagesordnung stehen.

Ebenfalls zurück in die Fraktionen verwiesen wurde der Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplanes am Zweiten Rundweg. Dort möchte der Eigentümer des Grundstücks eine Nachfolgenutzung für das heutige Speditionsgelände umsetzen. Es sollen drei Gebäude mit 54 Einzelapartments entstehen, jeweils mit drei Geschossen. Vermietet werden sollen diese an Schüttorfer Firmen für Geschäftskunden sowie an Privatpersonen. Da der Bebauungsplan hier aktuell auf dem Grundstück ein Gewebegebiet festsetzt, muss dort zunächst ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Wegen des nördlich angrenzenden Autohauses sieht die Verwaltung eine Überprüfung der Lärmsituation durch ein Gutachten für notwendig. Planungsrechtlich sei eine Hürde, dass im angrenzenden Bebauungsplan ein Industriegebiet ausgewiesen ist. Die Verwaltung sieht das Vorhaben dennoch als unterstützenswert an, da zum einen eine Verbesserung der Lärmsituation für die vorhandenen Wohngebäude erreicht werde und zum anderen Möglichkeiten geschaffen würden, den Bedarf an Unterbringung zu decken.

Friedbert Troll (Schüttorfer Liste) kritisierte das Vorhaben scharf. „Billige Sozialwohnungen werden das sicherlich nicht. Außerdem verunstalten wir damit unsere Stadt.“ Auch das Hotelgewerbe werde dadurch geschädigt.

Er sehe das anders, entgegnete Dieter Saleweski. Die Apartments seien für die Stadt eine gute Sache. Er habe aber kein Problem damit, den Investor zur nächsten PuA-Sitzung einzuladen.

Kritik kam auch von einem Anwohner aus dem angrenzenden Wohngebiet, der sich in einer extra für diesen Tagesordnungspunkt einberufenen Einwohnerfragestunde äußerte. Er machte auf die Lärmsituation aufmerksam. „Wohngebiet und Industriegebiet verträgt sich nicht“, sagte er. Dieter Salewski sagte zu, wenn das Lärmgutachten erstellt werde, dass dann natürlich auch die Umgebung überprüft werde. Friedbert Troll beantragte, dass der Tagesordnungspunkt in die Fraktionen zur weiteren Beratung zurückverwiesen werde. Dem stimmten die anderen Ausschussmitglieder einstimmig zu.