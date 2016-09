Grafschaft

Pferde legen sich im Bentheimer Hutewald ins Zeug

Gemeinsam mit freiwilligen Helfern haben die kräftigen Vierbeiner die Fläche unter den Schneitelbäumen freigeräumt. Sie arbeiten wesentlich bodenschonender als Maschinen und minimieren die Verdichtung des Untergrunds.

Bildergalerie Naturschutzaktion im Hutewald Bad Bentheim Naturschutzaktion im Hutewald Bad Bentheim. Bild / Bild kaufen Foto: Carl Hesebeck

Bad Bentheim. Wenn im Bentheimer Hutewald jährlich rund 250 Hainbuchen von Mitarbeitern des Nordhorner Tierparks geschneitelt werden, um eine historische Kulturlandschaft zu erhalten, fällt jedes Mal eine große Menge an Ästen und Zweigen an. Und das ist ein Problem. „Verbleiben die Äste im Wald, bilden sich darunter Brombeernester, die so weder von den Galloways noch von den zur Landschaftspflege eingesetzten Niederländischen Landziegen erreicht und abgefressen werden können“, erklärt Marcel Matjeka, Zooinspektor im Tierpark Nordhorn.

Video Bentheimer Wald wird mittelalterlich bewirtschaftet Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Bentheim: Ein Hutewald wird auch als Weide genutzt, hierfür müssen die alten Äste aus dem Wald geschafft werden.



Am Sonnabend ist dem mit einer Naturschutzaktion zum Anfassen nun Abhilfe geschaffen worden: Gemeinsam mit zwei Rückepferden von der „Interessengemeinschaft Arbeitspferd“ (IGA) haben rund zehn engagierte Freiwillige die Fläche unter den Schneitelbäumen vom Schnitt aus dem Frühjahr befreit. Zunächst wurden Äste und Zweige gebündelt gesammelt, um anschließend von den Wallachen „Assimo“ und „Janosch“ zu einem zentralen Sammelplatz gerückt zu werden.

Assimo ist mit seinen 19 Jahren bereits ein erfahrenes Rückepferd, für den sechsjährigen Friesen-Mix Janosch war es am Sonnabend der erste Einsatz im Holz. „Dafür hat er sich heute gut geschlagen“, freuen sich Klaus Frese und Dieter Kohlemann von der IGA. Auch bei den anderen Helfern kommen die beiden Pferde gut an, die sich tüchtig ins Zeug legen und ihren zweibeinigen Kollegen bei diesem Einsatz einiges an Arbeit abnehmen.

Im Gegensatz zu den verschiedenen Maschinen, die heutzutage im Wald zur Holzernte genutzt werden, arbeiten Rückepferde wesentlich bodenschonender und minimieren so die Verdichtung des Untergrunds. Das angefallene Holz soll später mit einem Hacker zu Energieholz verarbeitet werden. Die Arbeiten sind ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der offenen Waldweide – im Gegensatz zu den Ziegen finden die Rinder übrigens eher weniger Gefallen an den Brombeeren, die sich ohne die Maßnahme schnell ausbreiten würde.

Organisiert wurde die Aktion von Bentheims Klimaschutzmanagerin und Vertreterin des „Klimacafés“, Vera Stödtke, in Kooperation mit Manuela Monzka vom Landkreis, die mit dem Projekt „Wege zur Vielfalt“ betraut ist. Ihren Abschluss fand die Aktion mit einem gemeinsamen Imbiss im Wald. „Im kommenden Jahr würden wir hier gerne wieder eine solche Mitmach-Veranstaltung für den Naturschutz anbieten“, sagt Manuela Monzka.