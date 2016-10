Grafschaft

Peta-Anzeige: Stegemann öffnet die Stalltüren

Der Abgeordnete und Landwirt Albert Stegemann wehrt sich gegen Vorwürfe der Tierschutzorganisation Peta. Die hat Stegemann wegen angeblicher Vergehen gegen den Tierschutz angezeigt. Stegemann geht in die Offensive.

Ringe. Der CDU-Politiker hat schnell reagiert. Sofort nach Bekanntwerden der Anzeige beim Veterinäramt des Landkreises ist er in die Offensive gegangen und hat die Presse auf seinen Hof in Ringe eingeladen. Das Veterinäramt ist am Mittwoch den Vorwürfen auf den Grund gegangen. Nach Auskunft des Leiters des Veterinäramtes, Dr. Hermann Kramer, hat sein Amt Stegemanns Milchviehbetrieb „einmal auf links gedreht“. Die von der Tierschutzorganisation Peta erhobenen Vorwürfe hätten sich jedoch in keinster Weise bestätigt. „Das ist ein ordentlich geführter Betrieb“, sagte Kramer gegenüber den GN.

Video Nach Anzeige: Albert Stegemann kritisiert Vorgehen von Peta Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ringe: Peta zeigt den Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann an. Der Landwirt aus Ringe möchte die Vorwürfe gegen ihn nicht auf sich sitzen lassen und lud heute ein, um öffentlich zu machen, mit welchen Methoden Tierrechtsorganisation inzwischen vorgehen.

Albert Stegemann erreichte die Nachricht über die Anzeige während einer Reise mit Politikern des Bundestages in Serbien. Während des Pressetermins am Donnerstag stellt er klar: „Ich habe bisher noch Niemandem den Zugang zu meinem Betrieb verweigert.“ Umso mehr zeigt er sich empört und erschüttert, dass Unbekannte nachts in seinen Betrieb eingedrungen sind, um Filmaufnahmen zu machen, mit denen die Organisation Peta ihre Anzeige wegen angeblicher Verletzungen des Tierschutzes begründet. Wesentliche Vorwürfe sind mangelnde Fütterung und zuwenig Melken.

Filmbeweise?

Die Filmaufnahmen liegen derzeit beim Veterinäramt des Landkreises. Auch Stegemann selbst kennt sie nach eigenem Bekunden nicht. Wie von informierten Kreisen vom Landkreis verlautet, zeigen die Aufnahmen „Tiere, die sich nachts gestört fühlen und neugierig in die Kamera gucken“. Zudem sind die Futtergänge vor dem Stallgehege weitgehend leer und die Euter der Kühe zu einem guten Teil gefüllt. Das sei für die frühen Morgenstunden aber durchaus normal. Schließlich stünden am Morgen neue Fütterung und Melken an.

Einschätzung des Veterinäramtes

Das bestätigt auch Veterinäramtsleiter Dr. Hermann Kramer auf Nachfrage der GN. Zum Eindruck angeblich magerer Kühe bemerkt der Amtsleiter, dass die Tiere nicht für die Fleischproduktion, sondern für die Milchproduktion gezüchtet werden. Da könne es schon sein, dass sie während der Laktation (Milchgabe) schlanker aussehen, als reine Fleischrassen. Aber es habe während der Betriebsprüfung, die er zusammen mit einem Mitarbeiter durchgeführt habe, nichts Auffälliges und schon gar nichts Unrechtmäßiges gesehen. Genauso habe man bereits zuvor auf der Filmsequenz keine Verletzung des Tierschutzes ausmachen können.

Betrieb Albert Stegemann

Der Milchviehbetrieb des Politikers Albert Stegemann gehört zu den größeren in der Region. Gut 600 Milchkühe werden auf dem Familienbetrieb in Ringe gehalten, dazu kommen noch etwa 400 Jungtiere in der Aufzucht. Der Betrieb Stegemann, der erstmals im Jahr 1422 urkundlich erwähnt wird, arbeitet und produziert heute an drei Standorten. Der größte ist der erst vor einigen Jahren entstandene Kuhstall am Hal-Loo Weg, den vor der Inbetriebnahme auch die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner besucht hatte.

Politiker und Landwirt

Während Betriebsinhaber Albert Stegemann seinem Hauptberuf als Politiker nachgeht, sorgt ein Team von Mitarbeitern für einen reibungslosen und korrekten Ablauf des Milchviehbetriebes. Dazu gehört auch der regelmäßige Besuch von Tierarzt Dr. Jürgen Rothert von der Gesellschaft für Tiermedizin aus Ankum. Rothert überwacht alle Aspekte der Tiermedizin und Milchhygiene und ist nach eigenen Angaben mindestens einmal in der Woche im Betrieb Stegemann.

Stellungnahme

Albert Stegemann selbst sagt zum Vorwurf des zuwenig Melkens seiner Tiere: „Mehr als 90 Prozent des Umsatzes im Betrieb machen wir mit Milch.“ Da sei es doch widersinnig, wenn er die Milchzyklen nicht einhalte. Zudem habe er vom Landkreis erfahren, dass Peta im Text der Anzeige vermute, seine Melkroboter seien zuwenig im Einsatz. Dabei gebe es in seinem Betrieb überhaupt keine Melkroboter. Die Kühe werden in einem großen Melkkarussell im Zwölf-Stunden-Rhythmus gemolken. In einem durchschnittlichen Betrieb gebe es eine Jahresleistung von etwa 8500 Liter Milch pro Kuh, in seinem Betrieb seien es etwa 9000 Liter. Auch das, so Stegemann, spreche wohl kaum dafür, dass er zu wenig melken lasse. Und wenn eine Kuh sich auch einmal das Melkzeug abschlage, gebe es im System sofort einen Alarm..

Gegenanzeige?

Zu den Umständen des nächtlichen Eindringens in seinen Betrieb, um die Filmaufnahmen zu machen, zeigt sich Stegemann „schockiert“. Ob er seinerseits Anzeige erstattet, hat er noch nicht entschieden. „Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel“, sagt der CDU-Politiker. Auch wenn die Organisation Peta behaupte, ihr sei der Film zugespielt worden, sei sie doch dabei, einen „rechtsstaatlich fragwürdigen Weg einzuschlagen.“ Das Ganze sehe schon wie eine Kampagne aus.

Pressemitteilung und Anzeige

In diesem Zusammenhang sieht Albert Stegemann auch die Pressemitteilung der Grafschafter Grünen mit einer Kritik an seiner Nominierung durch den CDU-Kreisvorstand für die Bundestagswahl 2017 in einem anderen Licht. Die Pressemitteilung der Grünen, die ihm industrielle Milchproduktion unterstelle, sei am Dienstag veröffentlicht worden, am selben Tag sei die Anzeige von Peta beim Landkreis eingegangen. „Ich persönlich halte das nicht für einen Zufall“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Emlichheimer Ortsvorsitzende seiner Partei gegenüber den GN.

Die Tierschutzorganisation Peta hat auch gegen Franz-Josef Holzenkamp, Aufsichtsratsvorsitzender beim Agrarmulti Agravis Raiffeisen und CDU-Bundestagsabgeordneter, Josef Rief, lange Jahre im Bauernverband aktiv und für die CDU im Bundestag, sowie Johannes Röring, dem Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, auch CDU-Bundestagsabgeordnete, Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt.