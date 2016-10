Obergrafschaft

Pavillon und Fahrer auf der Wunschliste der Tafel

Bei der Bentheimer Tafel wird es eng. Deswegen wollen die Ehrenamtlichen die Kleiderausgabe in einen Pavillon auslagern. Dabei kommt ihnen eine Spende des BVB-Fanclubs aus Gildehaus gerade recht.

Bad Bentheim. Die Kleiderkammer der Bentheimer Tafel platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Die Räumlichkeiten sind zu klein. Die Kleiderkammer ist ein mit Glaswänden abgetrennter Raum direkt neben der Lebensmittelausgabe. „Es wird einfach zu eng und zu wuselig“, berichtet Dorothea Becker von der Bentheimer Tafel.

Deshalb will die Tafel einen Pavillon anschaffen und dort die Bekleidung unterbringen. „Wir können die Kleidungsstücke dann gesondert ausgeben“, sagt Becker. Alternativ habe die Stadt Bad Bentheim der Tafel neue Räumlichkeiten an der Ochtruper Straße in Aussicht gestellt. Aber die Bentheimer Tafel will an der Hilgenstiege bleiben, sagt Becker. Auch aus Rücksicht auf die Kunden, die auf einen Rollator angewiesen sind. Für sie wäre der Weg zur Ochtruper Straße zu weit und zu beschwerlich.

Finanzielle Hilfe aus Gildehaus

Die Geldspende des Gildehauser BVB-Fanclubs „Grenzgänger 09“ kommt da wie gerufen. Der Fanclub hatte ein Trikot mit sämtlichen Unterschriften des Dortmunder Kaders auf ihrem Saisonabschluss versteigert. Zusätzlich ließen die Dortmundfans bei drei Spielen den Spendenhut herumgehen. Mit Geld aus der Vereinskasse wurde der Betrag dann auf 1000 Euro aufgestockt.

Den Scheck brachten der 1. Vorsitzende des Fanclubs Simon Frisch und Thomas Vrielink, zweiter Vereinsvorstand, vor Kurzem vorbei. „Das Geld können wir gebrauchen. Das hilft uns gut weiter“, bedankt sich Dorothea Becker. Mit der Geldspende komme die Tafel ihrem Pavillon ein gutes Stück näher.

Fahrer dringend gesucht

Doch nicht alle Probleme lassen sich mit einer Geldspende lösen: Die Bentheimer Tafel sucht zudem Fahrer, die für sie zu Supermärkten in Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen, Emsbüren oder Ochtrup fahren beziehungsweise Kuchenspenden aus Meppen und Haselünne abholen.

Interessierte können sich bei Frank Brinker unter 0178 5304884 melden.