Nordhorn

Pavillon ist kaum saniert und wieder beschmiert

Obwohl der Glaspavillon am Nordhorner Vechtesee mittlerweile mit einem Eisentor sowie zusätzlicher Beleuchtung gegen Vandalismus geschützt wird, kommt es nach wie vor zu Schmierereien und Beschädigungen.

Nordhorn. Unter dem Tagesordnungspunkt „Sachstand zur Einrichtung einer Videoüberwachung des Kunstwerkes ,Parabolic Triangular Pavillon I‘ von Dan Graham am Ufer des Vechtesees“ beschäftige den alten Kulturausschuss in seiner letzten Sitzung noch einmal ein leidiger Dauerbrenner der vergangenen Jahre: Die wiederholten, mutwilligen oder fahrlässigen Beschädigungen des filigranen Glaskunstwerkes. Der 1942 geborene US-Künstler hatte das frei zugängliche Werk als Kunst im öffentlichen Raum 1996 eingerichtet – seitdem erfreute der Pavillon als ein Vorzeigeprojekt von „Kunstwegen“ aber nicht nur Spaziergänger und Kunstfreunde, sondern er wurde mehrfach zur Zielscheibe von Vandalismus und zu einem echten Sorgenkind.

Nach seiner jüngsten Reparatur hatte die Stadt einiges für die zusätzliche Sicherung des Pavillons auf den Weg gebracht: Ein Eisentor vor dem Steg zum Pavillon, das morgens und abends von Mitarbeitern des Hotels „Riverside“ auf- und abgeschlossen wird, sollen das Werk vor dem nächtlichen Zugang und vor Vandalismus schützen. Eine Beleuchtungsanlage mit einem Bewegungsmelder, die den Pavillon nach Einbruch der Dunkelheit anstrahlt, wurde installiert. Die Hoffnung der Verwaltung: „Beide Maßnahmen vermitteln Besuchern, dass der Zugang reglementiert ist und das Objekt einer Aufsicht unterliegt.“ Zudem war das Kulturreferat vom Ausschuss im Juni damit beauftragt worden, die rechtliche Zulässigkeit einer Überwachungskamera zu prüfen.

Dass Eisentor und Beleuchtung den Pavillon bisher noch nicht hinreichend vor Beschädigung und Dreck schützen können, belegte CDU-Ratsfrau Maria ten Wolde mit einer Reihe aktueller „Beweisfotos“. Kratzer auf dem Glas, Schmierereien und ein vermüllter Pavillon zeigten auf, dass die jüngst ergriffenen Schutzeinrichtungen noch nicht den gewünschten Erfolg erzielen.

Dass derzeit von einer Videoüberwachung abzuraten ist und – wenn überhaupt – nur als allerletzter Schritt zur Diskussion stehen kann, machte die Verwaltung mit ihren vorgelegten Prüfungsergebnissen der Rechtsgrundlagen deutlich. Auch für die Mehrheit der politischen Ratsvertreter im Kulturausschuss ist eine Kamera bisher (noch) keine Option.

Dabei sind es nicht die Einrichtungskosten von rund 1500 Euro oder die Folgekosten für Wartungen und Reparaturen, die vor der Kamera zurückschrecken lassen. Alleine schon der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der Besucher bauen hohe rechtliche Hürden für eine Videoüberwachung auf.

Fraglich ist aus Sicht der Stadt zudem, ob für eine Kamerakontrolle Anhaltspunkte bestehen, „dass schutzwürdige Interessen der von der Beobachtung betroffenen Personen überwiegen“. Denn auch das ist eine rechtliche Voraussetzung. Fazit der Verwaltung: Die rechtliche Abwägung der Installation einer Videokamera ergibt eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Besucher: „Somit ist von der Installation einer Videokamera abzusehen.“

Die Ratspolitik bewegt dabei auch andere Frage. Zum Beispiel: Ist an dem Platz die öffentliche Sicherheit gefährdet? Werden Leib und Leben der Menschen bedroht? Ist es den Bürgern zuzumuten, sich an einem beliebten Aufenthaltsort für Freizeit und Erholung per Kamera überwachen zu lassen? Eher nein, meinen die meisten Ausschussmitglieder.

Seitens der Ratspolitik wurde ein breiter Konsens deutlich, auf eine Videoüberwachung erst einmal zu verzichten und die weitere Entwicklung am Pavillon abzuwarten. Dieses hochsensible Thema müsse für einen öffentlichen Bereich sehr genau geprüft und abgewogen werden. Selbst in der CDU-Fraktion, die noch vor einiger Zeit zu den Befürwortern einer Videoüberwachung gehörte, wird das Thema mittlerweile sehr zwiespältig diskutiert.